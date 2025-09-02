cursdeguvernare

marți

2 septembrie, 2025

Europa & Lumea

UE își va consolida apărarea prin satelit împotriva bruiajelor GPS

De Iulian Soare

2 septembrie, 2025

Uniunea Europeană va desfășura sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a-și consolida reziliența împotriva interferențelor GPS și va îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a declarat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

Remarcile sale au survenit după un incident care a avut loc duminică, în care sistemul GPS de la bordul aeronavei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în drum spre Bulgaria. Autoritățile bulgare suspectează că bruiajul s-a datorat interferențelor Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE, potrivit Agerpres.

Guvernul rus nu a comentat informațiile și nici UE nu a oferit mai multe detalii. Însă purtătorul de cuvânt al UE a declarat că incidentul va consolida „angajamentul de neclintit al blocului comunitar de a spori capacitățile de apărare și sprijinul pentru Ucraina” în contextul invaziei Rusiei, care durează de trei ani și jumătate.


Bruierea GPS implică folosirea unui dispozitiv de transmisie a frecvențelor pentru a bloca sau interfera cu comunicațiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele bazate pe sateliți.

Când un sistem este bruiat, este posibil să fie nevoie să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate cauza stres și întârzieri la decolare și aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcționarea GPS-ului. Însă aeroporturile importante au la dispoziție o varietate de instrumente de navigație în cazul în care GPS-ul nu funcționează.

(Citește și FT: Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un atac de bruiaj în Bulgaria. Rusia, principalul suspect)

***


cursdeguvernare

