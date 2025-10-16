cursdeguvernare

16 octombrie, 2025

UE invită Serbia să se alăture planului comun de achiziție de gaze pentru a reduce dependența de importurile din Rusia

De Iulian Soare

16 octombrie, 2025

Uniunea Europeană a invitat Serbia să se alăture inițiativei de achiziții comune de gaze a blocului comunitar, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul inițiativei de a reduce dependența țării balcanice de combustibilii importați din Rusia, relatează Reuters.

UE a lansat în 2023 o platformă comună de cumpărare de gaze pentru a oferi participanților mai multă influență pentru a obține acorduri mai bune, după ce Rusia și-a redus livrările de gaze către Europa în 2022, ridicând prețurile energiei europene la niveluri record.

UE intenționează să elimine treptat importul de petrol și gaze rusești până în ianuarie 2028 pentru a priva Kremlinul de veniturile care pot fi folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina.


UE dorește ca Serbia – un candidat la aderarea la UE, dar cu legături culturale și politice profunde cu Rusia – să se alinieze cu Europa în ceea ce privește politica energetică. Serbia primește în prezent aproximativ 80% din gazele sale naturale din Rusia.

„Conectăm Serbia cu piața energetică a UE și aceasta este o garanție reală că familiile sârbe vor fi în siguranță… pe parcursul iernii”, a declarat von der Leyen după întâlnirea cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, la Belgrad.

Von der Leyen a mai spus că Serbia ar trebui să își armonizeze politica externă cu UE, inclusiv prin impunerea de sancțiuni Rusiei, și să înceapă imediat lucrările la reformele necesare pentru aderarea la blocul comunitar.

Nu este clar dacă Serbia a participat deja la inițiativa UE. În iunie, ministerul Energiei de la Belgrad a anunțat că lucrează la integrarea piețelor sale de gaze și energie electrică cu cele ale UE până la sfârșitul anului 2027.

Comentariile lui von der Leyen vin la câteva zile după ce SUA au impus sancțiuni companiei petroliere NIS din Serbia, deținută de Gazprom, determinând Croația vecină să reducă aprovizionarea cu țiței și ridicând îngrijorări că singura rafinărie a țării și-ar putea opri producția în câteva săptămâni.


Vucic a declarat că Serbia dorește să își diversifice aprovizionarea cu energie și să construiască conducte de gaze către Macedonia de Nord și România vecine.

El a spus că Serbia are în depozite suficient petrol și gaze pentru această iarnă. Dar riscurile pe termen lung pentru aprovizionare rămân. „Iarna nu va fi ușoară pentru noi”, a spus el.

Cititi si: Lovitură pentru Gazprom: Comisia Europeană a lansat prima achiziție comună de gaze

Google New Urmărește-ne pe Google News
