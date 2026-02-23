UPDATE / UE ar putea îngheța ratificarea acordului comercial cu SUA. Christine Lagarde: ”Înainte de a te urca în mașină trebuie să știi regulile de circulație – la fel și cu comerțul”

UPDATE:

Reuniunea consiliului UE pentru comerț de la Bruxelles este în desfășurare, dar oficialii statelor membre nu reușesc să se pună de acord cu privire la pașii următori, relatează corespondentul Euronews la UE, Maria Tadeo.



Aceasta arată că discuțiile de la Bruxelles privind înghețarea procesului de ratificare vizează inclusiv întrebarea dacă acordul comercial convenit anul trecut cu SUA mai poate funcționa în forma actuală, în condițiile în care temeiul juridic al tarifelor a fost invalidat de Curtea Supremă a SUA.



”Haos total — la această oră, Bruxellesul nu poate răspunde dacă acordul UE–SUA încheiat anul trecut mai este pe deplin aplicabil. Rămân neclare și chestiunile legate de eventuale rambursări pentru tarifele anterioare, precum și legate de principiul ne-cumulării în cazul noilor tarife. Reuniunea consiliului pentru comerț este în desfășurare. UE își intensifică retorica, cerând claritate, însă «certitudinea» promisă (de Bruxelles) mediului de afaceri în schimbul unui acord înclinat în favoarea SUA nu e nicăieri de găsit. Statele membre sunt divizate cu privire la pașii următori — mai este acest acord cu SUA un pachet care să presupună angajamente privind investițiile și (achizițiile de) energie? Dacă temeiul juridic al tarifelor este neconstituțional, de ce ar mai fi valabil? Rar s-a văzut un asemenea nivel de haos”, arată corespundentul Euronews la Bruxelles.



***



Știrea inițială:



***



Cele mai recente taxe vamale anunțate de președintele Donald Trump riscă să perturbe „echilibrul” negociat anterior între Uniunea Europeană și Statele Unite și ar putea provoca noi turbulențe economiei, a avertizat Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene (BCE), relatează agenția Bloomberg, preluată Agerpres.

„Este extrem de important” să existe claritate în privința viitorului relațiilor comerciale, a declarat Lagarde, duminică, la postul american de televiziune CBS. „Vrei să știi regulile de circulație înainte de a te urca în mașină. Este același lucru cu comerțul”, a adăugat președinta BCE.

Lagarde a punctat că acordul negociat anul trecut de UE includea excepții și excluderi de la anumite tarife, dar și condiții preferențiale, în timp ce decizia lui Donald Trump prin care sunt reimpuse tarifele anulate de Curtea Supremă o face neținând seamă de aceste chestiuni, convenite deja între Comisie și administrația americană.

Șeful comerțului din Parlamentul European a cerut suspendarea procesului de ratificare a acordului comercial cu SUA

Oficialii UE vor avea luni o reuniune de urgenţă pentru a analiza cele mai recente taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump. Șeful Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European a cerut deja, duminică, suspendarea procesului de ratificare a acordului comercial UE–SUA, pe fondul „haosului” tarifar.

Într-o postare pe platforma X, eurodeputatul social-democrat german Bernd Lange a spus că va solicita „suspendarea lucrărilor legislative până când vom dispune de o evaluare juridică corespunzătoare şi de angajamente clare din partea Statelor Unite”.

Reines Zollchaos seitens der US-Regierung. Niemand kann sich mehr einen Reim darauf machen – nur offene Fragen und wachsende Unsicherheit für die EU und andere Handelspartner der USA (1/3) — Bernd Lange (@berndlange) February 22, 2026

Lange a subliniat că este nevoie de claritate și certitudine juridică înainte de a face pași suplimentari, iar Lagarde a transmis un mesaj similar. UE și Statele Unite au ajuns la un acord comercial în iulie anul trecut, în baza căruia SUA au impus un tarif de 15% asupra exporturilor europene.

”Dacă agiți din nou apele vor apărea perturbări în afaceri”

„Dacă zdruncini întregul echilibru cu care se obișnuiseră oamenii în domeniul comerțului, deoarece ei au continuat să facă comerț și după deciziile din aprilie și acordul comercial din iulie dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dacă agiți din nou apele, desigur apar perturbări în afaceri”, a avertizat Lagarde, atrăgând atenția că precedentul acord negociat include excluderi și excepții.

Președintele american a anunțat sâmbătă că va crește la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese vineri, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că așa-numitele ‘taxe reciproce’ pe care Trump le-a decretat în 2025 sunt ilegale.

Imediat după ce Curtea a luat decizia respectivă, Trump a semnat un ordin executiv care stabilea la 10% nivelul taxelor vamale pentru întreg comerțul internaţional al SUA, dar a revenit sâmbătă, ridicând procentul la 15%.

Ce spune Comisia Europeană

Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial convenit în luna iulie a anului trecut.

Comisia a solicitat Washingtonului să ofere „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care intenționează să le adopte în urma deciziei Curții Supreme.

„Companiile și exportatorii din UE trebuie să beneficieze de tratament echitabil, predictibilitate și certitudine juridică”, a transmis Comisia.

„Situația actuală nu este favorabilă realizării unui comerț și a unor investiții transatlantice «echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase», așa cum au convenit ambele părți”, se arată în comunicatul Comisiei, făcând referire la acordul încheiat anul trecut între SUA și UE. „Un acord este un acord”, a mai transmis Comisia.

***