UE îndeamnă statele să îmbunătățească opțiunile de pensii private pentru cetățeni, pe măsură ce presiunea asupra schemelor de stat crește

Uniunea Europeană dorește ca cetățenii să aibă mai multe modalități de a-și asigura un venit adecvat la pensionare, dar și o direcționare a unei părți a economiilor lor către prioritățile strategice ale blocului – dar pensiile de stat vor rămâne „coloana vertebrală a sistemelor de pensii din Europa”, potrivit unor propuneri anunțate joi, transmite Euronews.

Uniunea Europeană îndeamnă statele membre să-și întărească schemele private de pensii, pe măsură ce fondurile de pensii de stat sunt supuse presiunii generate de îmbătrânirea populației.

Ca parte a acestui demers, Comisia Europeană propune o abordare în două direcții:

oferirea cetățenilor a mai multor oportunități de a-și construi un venit „adecvat” la pensionare și

mobilizarea a până la 10 trilioane de euro din depozitele bancare din întreaga UE pentru a sprijini prioritățile strategice ale blocului – în special apărarea și securitatea, precum și tranzițiile digitală și verde.

„Pensiile suplimentare, cum sunt schemele ocupaționale și pensiile personale, ajută europenii să își mențină standardul de viață și să își consolideze reziliența economică,” a declarat comisarul european pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, într-o conferință de presă joi.

Totuși, ea a subliniat că aceste scheme suplimentare nu sunt menite să înlocuiască pensiile finanțate de stat.

„Ele rămân coloana vertebrală a sistemelor de pensii din toate statele membre și vor rămâne așa,” a spus Albuquerque.

Transferarea poverii

Pensile de stat din majoritatea țărilor UE funcționează pe baza sistemului „pay-as-you-go”, ceea ce înseamnă că lucrătorii actuali finanțează pensionarii actuali.

Pe măsură ce populația aflată la vârsta activă scade, iar munca atipică crește, cetățenii din mai multe state membre nu au garanții că vor beneficia de o pensie adecvată în viitor, în special femeile. Diferența de pensii între sexe – diferența dintre venitul mediu din pensii al bărbaților și cel al femeilor – este în prezent de 24,5%.

„Dorim să încurajăm mai mulți oameni să economisească pentru pensie și să le fie mai ușor să facă acest lucru,” a spus Albuquerque, referindu-se la eforturile Comisiei de a crește adoptarea produselor de pensii suplimentare.

Comisarul a subliniat că rolul schemelor ocupaționale și al pensiilor personale rămâne „prea limitat” și inegal distribuit în întregul bloc.

Doar 20% dintre europeni participă la scheme ocupaționale

Doar 20% dintre europeni participă la scheme ocupaționale, iar doar 18% dețin un produs de pensie personală, potrivit Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale.

„Realitatea este că în prezent nu este ușor pentru europeni să înțeleagă la ce vor avea dreptul când se pensionează,” a spus Albuquerque.

Pe lângă lipsa informațiilor clare, Comisia a identificat un alt obstacol: așa-numitul „efect de amânare”.

La o informare de presă la Bruxelles, un oficial UE a declarat că oamenii tind să amâne sarcinile pe care nu le înțeleg – inclusiv planificarea pensiilor. „Același lucru îl observăm și în cazul pensiilor și al oamenilor,” a spus acesta.

Pentru a rezolva această problemă, Comisia recomandă guvernelor naționale să ofere instrumente online și sisteme de urmărire care să ajute cetățenii să înțeleagă beneficiile preconizate, cât au economisit și starea generală a pensiilor lor.

Comisia încurajează, de asemenea, introducerea auto-înscrierii, ceea ce înseamnă că lucrătorii ar fi înscriși automat în schemele de pensii suplimentare, dar ar putea renunța dacă doresc.

„Auto-înscrierea ajută la depășirea tendinței naturale de a amâna deciziile privind pensionarea, asigurând că mai mulți oameni încep să economisească mai devreme și mai constant, respectând în totalitate alegerea individuală,” a spus Albuquerque.

Unele state membre folosesc deja acest sistem, iar Comisia afirmă că dovezile indică faptul că indivizii tind să rămână înscriși odată incluși.

Totuși, aceste măsuri sunt doar recomandări, deoarece UE are competențe limitate în domeniu.

„Nu putem face totul de la Bruxelles, dar există multe lucruri care țin de puterea statelor membre,” a spus același oficial UE. „Este responsabilitatea statelor membre să implementeze recomandările, și acest proces trebuie să fie unul colaborativ cu ele.”

Recomandările fac parte dintr-un plan mai amplu dezvăluit în martie, cunoscut sub numele de Uniunea pentru Economii și Investiții, care este conceput să canalizeze până la 10 trilioane de euro din depozitele bancare către investiții strategice ale UE.

