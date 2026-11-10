UE încearcă să câștige influență la COP31 – Alegerile din 2027 pot slăbi însă obiectivele „verzi” ale Europei

Liderii ONU au îndemnat guvernele să acționeze mai rapid în eforturile de atenuare a schimbărilor climatice, odată cu începerea, luni, la Antalya (Turcia), a summitului climatic COP31, care va dura două săptămâni.

„Nicio conferință COP nu reprezintă o soluție miraculoasă care să poată opri schimbările climatice peste noapte. Însă fiecare dintre ultimele conferințe COP a înregistrat progrese esențiale. La fel se va întâmpla și la COP31, în Antalya”, a declarat Simon Stiell, secretar executiv al Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), în discursul rostit la debutul summitului.

Pe fondul crizei în curs din Strâmtoarea Ormuz și al incertitudinii geopolitice accentuate, lideri politici și reprezentanți ai mediului de afaceri se reunesc la Antalya pentru a discuta angajamente comune vizând reducerea mai rapidă a emisiilor – în special prin accelerarea electrificării și prin măsuri de diminuare drastică a emisiilor de metan.

„Reuniunea are loc pe fundalul unei crize a costurilor combustibililor fosili, care a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie și transporturi. Dezastrele climatice, tot mai grave, afectează fiecare națiune, distrug vieți, dăunează sănătății umane și duc la scumpirea alimentelor și la amplificarea foametei”, a subliniat Stiell, oficialul ONU.

„Acum, mai mult ca oricând, criza climatică și cauzele acesteia sunt o problemă care afectează pe toată lumea, lovind puternic fiecare economie și fiecare populație.”

Odată cu debutul summitului climatic, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a publicat luni un raport care indică faptul că anul 2026 „continuă seria prelungită de temperaturi globale excepționale, topirea ghețarilor și creșterea nivelului mării; totodată, un fenomen El Niño foarte puternic urmează să genereze și mai multă căldură și fenomene meteorologice extreme, efecte care se vor resimți până în 2027”.

OMM a precizat că 2026 va fi unul dintre cei mai calzi patru ani înregistrați vreodată. De asemenea, a avertizat că fenomenele El Niño – care, de regulă, duc la o creștere a concentrațiilor de gaze cu efect de seră – au, de obicei, cel mai mare impact asupra temperaturilor medii globale în anul care urmează declanșării lor.

„Liderii politici trebuie să trateze situația cu seriozitate: să reducă emisiile mai rapid, să accelereze o tranziție echitabilă de la combustibilii fosili și să asigure resursele financiare și măsurile de protecție necesare țărilor vulnerabile”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, comentând raportul OMM.

UE vrea să-și crească influența în cadrul COP

O posibilă serie de victorii electorale ale partidelor de dreapta anul viitor în Europa ar putea slăbi eforturile Comisiei Europene de întărire a reglementărilor internaționale privind clima.

Blocul comunitar vrea încă de la debutul COP31 din Antalya – Turcia să exercite o influență puternică asupra conferințelor anuale ale Națiunilor Unite pentru a stopa efectele încălzirii globale la nivel global.

Există însă riscul ca unitatea UE în chestiunile climatice internaționale să se destrame înainte de deschiderea lucrărilor conferinței COP32, de anul viitor.

În următoarele 12 luni, patru dintre cele mai mari cinci țări ale Uniunii Europene — Franța, Spania, Italia și Polonia — vor organiza alegeri parlamentare, în cadrul cărora partidele de dreapta și cele populiste sunt așteptate să obțină rezultate foarte bune. Politicieni din aceste tabere și-au exprimat clar dezacordul față de demersurile ONU privind clima în timpul unei dezbateri recente în Parlamentul European.

„Această conferință COP va fi un eșec, la fel ca precedentele”, a declarat Marie-Luce Brasier-Clain, eurodeputată din partea partidului „Adunarea Națională”, a cărui candidată, Marine Le Pen, este favorită în alegerile prezidențiale din Franța.

Partidele de dreapta vor relaxarea normelor climatice

„Asta pentru că urmăriți o agendă ideologică imposibil de pus în aplicare — bazată pe Acordul de la Paris — care a dus la o dezindustrializare masivă și tulburări sociale”, a spus ea, adresându-se oficialilor UE prezenți la dezbatere.

„Summit după summit, vedem lideri politici care zboară cu avioane private pentru a explica faptul că această mare problemă de mediu este cauzată, de fapt, de tractoare — asta le spun ei fermierilor”, a afirmat Mireia Borrás Pabón, deputată a partidului spaniol de dreapta Vox, care speră să formeze o coaliție cu conservatorii populari după alegerile din noiembrie din Spania.

„Prioritatea lor, se pare, este eliminarea combustibililor fosili… Ce înseamnă asta? Înseamnă că totul devine mai scump”, a susținut ea. „Cui credeți că servește, de fapt, COP-ul? Căci este clar că nu europenilor.”

Eurodeputați de extremă-dreapta și de dreapta din Polonia, Germania și Austria au exprimat opinii similare. În țările lor de origine, aceste partide militează pentru reducerea drastică a măsurilor naționale și europene vizând diminuarea emisiilor, precum și pentru restrângerea ajutorului pentru dezvoltare – inclusiv a celui destinat acțiunilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Astfel de schimbări ar submina influența blocului comunitar în cadrul conferințelor COP, tocmai într-un moment în care acesta încearcă să-și consolideze poziția de lider.

Verzii speră că politicile de mediu vor continua

„Am asistat la faptul că Statele Unite întorc spatele luptei împotriva schimbărilor climatice, dar și științei climatice; mă tem că am putea vedea și alte țări – inclusiv din cadrul Uniunii Europene – urmând aceeași cale”, a declarat pentru POLITICO Samira Nawa, ministrul danez al climei. Totuși, ea a adăugat că victoria democraților care susțin politicile climatice, în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, ar putea semnala o schimbare de direcție. „Să sperăm că vom vedea același lucru și în Europa.”

Comisia Europeană și guvernele statelor membre au încercat, de asemenea, să formeze alianțe și să-și extindă sfera de influență în perspectiva COP31, afirmă diplomații.

Ideea este de a aborda negocierile anuale ca pe un demers pe termen lung, având în vedere ceea ce se numește a doua Evaluare Globală (GST2), programată pentru 2028 — un exercițiu menit să evalueze progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Acordului de la Paris și să permită ajustarea direcției, acolo unde este necesar. Prima evaluare de acest gen, desfășurată în 2023, a dus la un acord istoric privind tranziția de la combustibilii fosili.

„Intenția… este de a adopta o perspectivă multianuală asupra modului în care UE gestionează procesul COP, de a ne orienta către GST2 și de a analiza programul pe termen mai lung pe care îl avem”, a declarat un negociator european de rang înalt pe probleme climatice.

Finanțarea țărilor sărace – motivul discordiei

Cu toate acestea, tendințele politice și economice din întreaga UE riscă să submineze aceste eforturi.

„Observăm deja acest lucru, parțial… reieșind chiar din discuțiile pe care le-am purtat în ultimele luni — discuții care au fost, de altfel, destul de publice — că unele state membre consideră că politicile implementate pentru a susține tranziția devin prea costisitoare pentru companiile lor”, a spus Frumerie.

Presiunile legate de prețuri și ascensiunea partidelor conservatoare determină multe guverne să adopte o atitudine mai prudentă față de politicile climatice.

De asemenea, restrângerea spațiului fiscal determină multe țări europene să reducă asistența acordată altor state, punând astfel în pericol contribuțiile lor la obiectivul global de finanțare a acțiunilor climatice, stabilit în cadrul COP29. Finanțarea oferită de țările dezvoltate națiunilor în curs de dezvoltare reprezintă un principiu fundamental de echitate în negocierile ONU, iar frustrările legate de posibilele deficite tind submineze acțiunile climatice ambițioase, așa cum insistă UE.

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