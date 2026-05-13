UE impune noi reguli care urmăresc să faciliteze călătoriile feroviare transfrontaliere în Europa

Uniunea Europeană intenționează să oblige companiile feroviare să vândă pe site-urile lor biletele companiilor concurente, conform unor noi reguli prezentate miercuri, menite să simplifice călătoriile într-o rețea feroviară fragmentată, care rămâne împărțită în sisteme naționale, potrivit France24.

Criticii spun că sistemul actual face rezervarea mai multor segmente ale unei călătorii inutil de complicată și crește costurile.

Bruxellesul a anunțat că această măsură, puternic contestată de operatorii feroviari, va face călătoriile mai fluide, ajutând pasagerii să găsească, compare și cumpere bilete dintr-o singură operațiune.

„Libertatea de mișcare este una dintre cele mai mari realizări ale Europei. Astăzi facem un pas mai departe, simplificând călătoriile în toate cele 27 de state membre și făcându-le mai inteligente și mai prietenoase cu pasagerii”, a declarat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas.

Comisia Europeană urmărește să îmbunătățească conexiunile feroviare din Europa pentru a reduce emisiile de carbon generate de transportul aerian. Însă acest obiectiv s-a lovit de mult timp de o rețea fragmentată, împărțită în sisteme naționale, despre care criticii spun că creează obstacole și cresc costurile. Pasagerii sunt adesea nevoiți să cumpere bilete de la operatori diferiți pentru a combina o călătorie între mai multe țări.

Aproape 400 de milioane de persoane au călătorit internațional cu avionul în interiorul blocului comunitar în 2024, comparativ cu aproximativ 150 de milioane care au făcut călătorii feroviare transfrontaliere, potrivit datelor UE.

Companiile care dețin cel puțin 50% dintr-o piață națională vor trebui, de asemenea, să afișeze pe site-urile lor toate serviciile operate în țara respectivă de concurenți și să vândă biletele aferente dacă clienții le solicită.

Opoziția operatorilor – adesea companii naționale deținute de stat – ar putea reduce șansele ca planul să devină lege, deoarece are nevoie de aprobarea statelor membre ale UE.

Alberto Mazzola, șeful grupului de lobby Community of European Railways (CER), susține că transportul feroviar transfrontalier reprezintă doar aproximativ 7% din totalul călătoriilor cu trenul în Europa deoarece infrastructura de mare viteză nu este întotdeauna disponibilă, nu din cauza problemelor de ticketing.

Comisia a propus, de asemenea, actualizarea drepturilor pasagerilor pentru a reglementa situațiile în care aceștia pierd o conexiune după ce au cumpărat un singur bilet. Conform noilor reguli, compania responsabilă pentru întârziere va trebui să redirecționeze sau să ramburseze călătorii și să ofere asistență, inclusiv cazare peste noapte și mese, dacă este necesar. Pasagerii afectați de o perturbare ar trebui, de asemenea, să poată urca în următorul tren disponibil.

Această măsură vine în contextul în care războiul cu Iran a dus la creșterea prețurilor combustibilului pentru avioane și a amplificat riscul de penurie în plin sezon turistic european. Acest context ar putea oferi operatorilor feroviari o „fereastră de oportunitate” pentru a „crea o narațiune pozitivă” în jurul transportului feroviar internațional și pentru a investi în îmbunătățirea serviciilor, potrivit specialiștilor.

Transportul feroviar a reprezentat doar 0,3% din emisiile de transport care contribuie la încălzirea globală în UE în 2022, comparativ cu aproape 12% pentru aviația civilă, potrivit datelor UE.

