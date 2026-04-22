Ambasadorii UE au deblocat împrumutul de 90 mld. euro pentru Ucraina – Ungaria și-a retras veto-ul. UE a adoptat și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Ambasadorii din statele Uniunii Europene au aprobat miercuri deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro promis Ucrainei și aprobat de Consiliul European în decembrie 2025, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria și-a retras veto-ul, a anunțat miercuri președinția cipriotă a blocului comunitar.

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene urmează acum să își dea acordul final asupra acordului până joi după-amiază, a adăugat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

În final de 2025, UE a convenit asupra împrumutului pentru a menține Ucraina solvabilă în 2026 și 2027. Însă Ungaria a refuzat să aprobe acordul, premierul pro-rus Viktor Orban acuzând Ucraina de sabotarea tranzitul de petrolul rusesc printr-o conductă avariată în ianuarie de atacurile rusești.

Budapesta și Bratislava au acuzat Kievul că a suspendat fluxurile de petrol din motive politice

Budapesta și Bratislava au acuzat Ucraina că a suspendat tranzitul din motive politice, acuzații respinse de Kiev. Ambele țări au escaladat disputa pe 18 februarie, oprind exporturile de motorină către Ucraina.

Ungaria și Slovacia, ambele fără ieșire la mare, sunt principalele state UE care mai primesc țiței rusesc prin ramura sudică a conductei Druzjba. Ruta acoperă aproximativ 86–92% din importurile de petrol ale Ungariei și aproape întregul necesar al Slovaciei.

Această dispută a întârziat inclusiv noile sancțiuni UE împotriva Rusiei, așa-numitul pachet al 20-lea de sancțiuni pe care UE intenționa inițial să îl adopte pentru a marca împlinirea a patru ani de la debutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022.

Blocajul a fost în cele din urmă înlăturat după ce grupul petrolier ungar MOL a anunțat miercuri că a fost informat că operatorul ucrainean al conductei Druzjba este pregătit să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia.

MOL a declarat că se așteaptă ca primele livrări prin conductă să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu până joi.

Ambele țări rămân dependente de Rusia pentru o mare parte din energia lor. Perspectivele Ucrainei de a primi împrumutul s-au îmbunătățit după ce Orban a pierdut alegerile parlamentare din Ungaria pe 12 aprilie.

Liderul partidului câștigător, Peter Magyar, a declarat că nu va mai bloca fondurile UE pentru Kiev, deși el ar urma să preia puterea abia în luna mai.

