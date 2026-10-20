UE – importuri de 11,4 mld. € de componente pentru energiile verzi: panouri fotovoltaice, biocombustibili, turbine eoliene

În 2025, Uniunea Europeană a importat componente și instalații din domeniul energiilor verzi (panouri solare, biocombustibili și turbine eoliene) în valoare de 11,4 miliarde euro și a exportat în valoare de 4,6 mld. euro. Deficitul în acest domeniu, a fost de 6,8 mld. euro.

Valoarea panourilor solare importate în UE a scăzut cu 27,7%, până la 8 mld. euro. Însă volumul importurilor a scăzut cu 4%, ceea ce arată că prețul mediu al panourile solare importate a scăzut semnificativ.

Comerțul internațional al UE cu instalații și combustibili „verzi”

Explicația constă în faptul că importurile de panouri solare privind în proporție de 98,6% din China, unde supracapacitatea de producție a determinat companiile să declanșeze un război al prețurilor, așa cum s-a întâmplat și în cazul mașinilor electrice. Ca să își vândă produsele au scăzut prețurile ajungând chiar la pierderi pentru a câștiga cotă de piață. În acest mod, orice concurență este înlăturată.

Importurile de biocombustibili în UE au însumat 2,7 miliarde EUR, o scădere de 7,9% față de anul precedent. Volumul importurilor a scăzut, de asemenea, cu 11,6%.

Pe de altă parte, valoarea importurilor de turbine eoliene a crescut cu 40,6%, ajungând la 0,7 miliarde EUR, iar volumul importurilor a înregistrat o creștere și mai pronunțată, de 69,0%.

În ceea ce privește panourile solare, exporturile au fost nesemnificative în 2025, de doar 0,5% mld. euro. Aceasta se datorează costurilor incomparabil mai mari de producție în Europa față de China.

Exporturile de biocombustibili ale UE au fost evaluate la 1,0 miliarde EUR, înregistrând o scădere de 45,9% a valorii și de 46,2% a volumului față de anul precedent.

Dintre cele trei grupe de produse, turbinele eoliene au avut cea mai mare valoare a exporturilor (3,1 miliarde EUR). Comparativ cu anul precedent, s-a înregistrat o creștere atât a valorii (10,8%), cât și a volumului (9,5%).

Evoluții în rândul principalilor parteneri de import

În 2025, China a fost, de departe, cel mai mare furnizor de panouri solare, reprezentând 98,6% din totalul importurilor și continuând să domine acest segment.

În cazul biocombustibililor lichizi, Malaezia a ocupat primul loc în ceea ce privește importurile, cu o cotă de 21,9%, fiind urmată de Statele Unite (16,1%), Argentina (12,4%) și Regatul Unit (12,3%).

Principalii parteneri comerciali ai UE în 2025

China nu s-a mai numărat printre principalii parteneri comerciali, întrucât importurile de biocombustibili din această țară au scăzut de la 24,2% din total în 2024 la doar 1,3% în 2025; în schimb, Malaezia și Statele Unite și-au majorat exporturile către UE, de la 15,3%, respectiv 8,4% în 2024.

În 2025, importurile de turbine eoliene au provenit în principal din China (59,6%) și India (22,2%). Comparativ cu 2024, China și-a majorat cota de la 41,3%, preluând de la India poziția de principal furnizor.

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