UE îi răspunde lui Volodimir Zelenski, după discursul critic de la Davos: Europa spijină „lupta eroică a poporului ucrainean, de patru ani”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au subliniat vineri că UE a sprijinit Ucraina și poporul ucrainean „încă din prima zi” a invaziei rusești.

Cei doi oficiali au răspuns astfel criticilor dure ale președintelui Volodimir Zelenski, care a acuzat Europa, la Davos, de lipsă de acțiune.

„Ne concentrăm pe problema principală, care este sprijinirea ucrainenilor în realizarea unei păci juste și durabile. Asta am făcut din prima zi și vom continua să facem”, a declarat Costa, după summitul de urgență al șefilor de stat și de guvern ai UE de la Bruxelles.

Și Von der Leyen a subliniat că UE „a sprijinit lupta eroică a poporului ucrainean de patru ani” și că „acțiunile vorbesc mai mult decât cuvintele”.

Șefa Comisiei Europene a reamintit, de asemenea, contribuția financiară a blocului comunitar, cu plăți de la începutul războiului totalizând „peste 193 de miliarde de euro”, pe lângă cel mai recent pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani, convenit la summitul din decembrie anul trecut, scrie Agerpres.

„Știm că nu vom putea egala niciodată sacrificiul poporului ucrainean, dar ceea ce putem face este să fim alături de el, iar cifrele vorbesc de la sine. Angajamentul nostru personal vorbește și el de la sine”, a insistat înaltul oficial european.

Într-un discurs ținut joi, la Forumul Economic Mondial, Zelenski a criticat dur inacțiunea Europei într-o lume plină de provocări, inclusiv războiul Rusiei împotriva țării sale, afirmând că „nimic nu s-a schimbat” de la ultima sa intervenție la Davos, din urmă cu un an.

„Toată lumea își amintește de marele film american Ziua Cârtiței cu Bill Murray și Andie MacDowell. Da. Dar nimeni nu ar vrea să trăiască așa – să repete același lucru săptămâni, luni și, bineînțeles, ani de zile. Și totuși, exact așa trăim și noi acum. Aceasta este viața noastră, iar fiecare forum ca acesta o dovedește”, a declarat Zelenski.

„A trecut un an și nimic nu s-a schimbat. Încă suntem într-o situație în care trebuie să spun din nou aceleași cuvinte. Dar de ce? Răspunsul nu este doar despre amenințările care există deja sau care ar putea apărea. Fiecare an aduce ceva nou – pentru Europa și pentru lume!, a continuat el, afirmând că anul acesta este vorba despre Groenlanda și despre dorința președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra acestei insule arctice sub pretextul securității naționale.

„Europei îi place la nebunie să discute despre viitor, dar evită să acționeze astăzi. Aceasta este problema. De ce poate președintele Trump să oprească petrolierele flotei din umbră rusești și să confiște petrol, dar Europa nu poate?”, când acesta este transportat de-a lungul coastelor europene, iar cu ajutorul lui Rusia își finanțează războiul în Europa și în plus destabilizează continentul, a mai declarat șeful statului ucrainean.

***