UE ia în considerare obligativitatea transferurilor tehnologie pentru investițiile chineze. Cum stă China în economia europeană

Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor reguli care ar forța companiile chineze să transfere tehnologie către firme europene, dacă doresc să opereze pe piața locală — o nouă mișcare agresivă menită să facă industria blocului comunitar mai competitivă, potrivit Bloomberg.

Măsurile s-ar aplica firmelor care caută acces la piețe digitale și de producție esențiale, precum cea auto și a bateriilor, potrivit unor surse apropiate planurilor. Regulile ar impune, de asemenea, ca aceste companii să folosească o anumită proporție de bunuri sau forță de muncă din UE și să adauge valoare produselor pe teritoriul european.

Impunerea unor parteneriate obligatorii („joint ventures”) este o altă opțiune aflată pe masă.

Deși regulile — așteptate în luna noiembrie — s-ar aplica tehnic tuturor firmelor din afara UE, scopul principal este de a împiedica puterea manufacturieră a Chinei să copleșească industria europeană, au declarat sursele, sub rezerva anonimatului.

„Salutăm investițiile străine directe, cu condiția ca acestea să fie investiții reale”, a declarat marți comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, după o reuniune a miniștrilor comerțului din UE la Horsens, Danemarca. „Asta înseamnă locuri de muncă create în Europa, valoare adăugată în Europa și transferuri de tehnologie către Europa — așa cum au făcut companiile europene atunci când au investit în China.”

Produsele chineze subvenționate au invadat industriile europene, iar restricțiile iminente ale Beijingului asupra mineralelor rare amenință să sufoce producătorii de pe continent

Această manevră riscantă vine într-un moment crucial pentru Europa. Produsele chineze subvenționate au invadat industriile europene, iar restricțiile iminente ale Beijingului asupra mineralelor rare amenință să sufoce producătorii de pe continent. Totuși, vizarea Chinei — folosind tactici din manualul protecționist al Beijingului — riscă să provoace un contraatac care ar putea deteriora o relație comercială încă vitală.

„Sunt luate în considerare mai multe măsuri pentru a sprijini o industrie europeană puternică, competitivă și decarbonizată”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, instituția executivă a UE care pregătește reglementările. El a adăugat că „nu a fost luată încă o decizie finală privind domeniul exact și natura acestor măsuri”.

Tensiunile dintre cele două puteri sunt deja ridicate. UE a decis recent să dubleze tarifele la importurile de oțel, afectând în special produsele chineze ieftine. La scurt timp, Beijingul a anunțat noi controale la exportul mineralelor rare, ceea ce a determinat apeluri în UE pentru reducerea dependenței economice de China.

UE a petrecut ultimii ani promițând să protejeze producătorii locali de competiția neloială a Chinei. Noile reglementări vor accelera acest efort, făcând parte dintr-o propunere legislativă numită „Legea Accelerării Industriale” (Industrial Accelerator Act).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris această legislație, în septembrie, ca pe un mijloc de a stimula industriile de nouă generație din Europa.

„Viitorul tehnologiilor curate va continua să fie construit în Europa”, a spus ea în discursul anual din Parlamentul European. „Dar pentru asta, trebuie să ne asigurăm că industria noastră are materiile prime aici, în Europa.”

Ea a adăugat: „Pe scurt, când vine vorba de tehnologiile digitale și curate: mai rapid, mai inteligent și mai european.”

China a investit masiv în Europa și în alte părți ale lumii prin inițiativa „Belt and Road”, acumulând astfel cunoștințe tehnice valoroase

Prin acest plan, UE imită Beijingul, care de mult timp impune reguli stricte companiilor străine ce doresc acces pe piața chineză. În același timp, China a investit masiv în Europa și în alte părți ale lumii prin inițiativa „Belt and Road”, acumulând astfel cunoștințe tehnice valoroase.

„China își arată mușchii, folosind interdependențele comerciale pentru câștiguri politice”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, la Institutul American Enterprise din Washington.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a spus după întâlnirea miniștrilor comerțului din UE că Uniunea „ar trebui să se inspire” din aceste acțiuni. „Ne aflăm într-un context nou. Nu mai este vorba doar despre liber schimb, liber schimb, liber schimb — chiar dacă susținem această idee.”

Europa se confruntă cu o creștere economică anemică și investiții slabe, fiind trasă în jos de performanța modestă a Germaniei, cea mai mare economie a sa. Pe măsură ce industria europeană caută modalități de a-și proteja modelele de afaceri, grupurile de lobby cer Comisiei să ia măsuri drastice pentru a obține acces la tehnologiile în care China are un avantaj.

„Este esențial ca investițiile străine, cum ar fi cele în baterii și tehnologiile curate, să includă transfer de tehnologie și formarea forței de muncă europene”, a declarat Victor van Hoorn, director al grupului industrial Cleantech for Europe. „Acest lucru trebuie stabilit la nivelul UE.”

Un element central al viitoarei propuneri va fi sprijinirea industriei europene emergente de vehicule electrice

Rasmussen a susținut ideea: „Dacă invităm investițiile Chinei în Europa, acestea trebuie să vină cu condiția prealabilă a unui anumit transfer de tehnologie.”

Un element central al viitoarei propuneri va fi sprijinirea industriei europene emergente de vehicule electrice, au spus sursele. Regulile se vor concentra în special pe transferul de know-how în domeniul tehnologiei bateriilor, având în vedere că producătorii auto europeni depind adesea de China pentru aceste componente, ceea ce îi lasă în urmă față de rivalii chinezi, precum BYD Co.

Companiile auto chineze și-au extins deja prezența în Europa — BYD investește într-o fabrică în Ungaria și promite să intensifice producția de baterii pentru vehicule electrice pe continent. CATL, unul dintre cei mai avansați producători chinezi de baterii, intenționează să trimită 2.000 de muncitori pentru a construi și opera o fabrică de 4 miliarde de euro în Spania, într-un parteneriat cu Stellantis.

Conform propunerii, producătorii auto străini care doresc să vândă mașini în UE ar trebui să se aprovizioneze local cu o anumită proporție de bunuri și servicii. Se analizează, de asemenea, posibilitatea de a impune ca fabricile deținute de străini să angajeze muncitori din UE.

Pachetul va simplifica și procesul de obținere a autorizațiilor pentru companiile europene.

