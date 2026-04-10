UE ia în calcul suspendarea fondurilor de până la 1,5 mld. euro pentru Serbia – acuzații privind democrația și legăturile cu Rusia

UE ia în calcul suspendarea unor fonduri de până la 1,5 miliarde de euro pentru Serbia, pe fondul îngrijorărilor legate de regres democratic, statul de drept și apropierea de Rusia, potrivit unor oficiali europeni și declarațiilor Comisiei Europene.

Serbia riscă să piardă o parte semnificativă din finanțarea europeană, în contextul în care Comisia Europeană analizează dacă țara mai îndeplinește condițiile pentru plățile din instrumentele financiare ale UE. Măsura vine pe fondul criticilor privind reformele judiciare, restrângerea libertății presei și tensiunile politice interne.

„Suntem din ce în ce mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Serbia”, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos pentru Politico. „De la legi care subminează independența justiției, la reprimarea protestatarilor și ingerințe repetate în mass-media independentă.”

Potrivit Comisiei, un pachet legislativ privind restructurarea sistemului judiciar și numirea judecătorilor și procurorilor reprezintă un „pas serios înapoi” pentru Serbia.

Comisia de la Veneția urmează să emită un aviz privind aceste modificări, iar oficiali europeni sugerează că acesta ar putea influența decizia privind înghețarea fondurilor. Comisia Europeană a cerut Serbiei să își „alinieze legile privind justiția la recomandările Comisiei de la Veneția”.

În paralel, în interiorul Comisiei Europene există o presiune crescândă pentru suspendarea finanțărilor, au declarat patru oficiali UE implicați în dosarele de extindere, sub protecția anonimatului. Serbia a primit peste 586 de milioane de euro în granturi nerambursabile între 2021 și 2024, iar până la 1,5 miliarde de euro suplimentari sunt condiționați de reforme.

Serbia, care a deschis negocierile de aderare la UE în 2014, rămâne un beneficiar important al fondurilor europene, însă relațiile cu Bruxellesul sunt tensionate din cauza percepției de regres democratic și a relațiilor apropiate cu Moscova.

„Dar Serbia a mers de mult pe o linie fragilă în relația cu UE, cultivând în același timp legături mai strânse cu Moscova, în timp ce primește bani de la Bruxelles”, notează publicația.

Tensiunile s-au amplificat în ultimele luni, după critici privind reformele politice și judiciare, dar și după acuzații de nereguli la alegeri locale și intervenții ale poliției în timpul protestelor studențești.

Belgradul respinge acuzațiile și susține că rămâne angajat pe calea aderării la UE, afirmând că este în „discuții intense” cu Comisia Europeană și că va implementa recomandările instituțiilor europene relevante.

