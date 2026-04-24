UE, față cu piața energiei: Măsuri de urgență pentru aprovizionarea cu combustibili (motorină și kerosen) – Energii regenerabile pentru reducerea dependenței de combustibili fosili

Confruntată cu a doua criză energetică din acest deceniu, Uniunea Europeană își propune să reducă dependența de petrol și gazele naturale, să își coordoneze achizițiile de benzină, motorină și combustibil pentru avioane și să accelereze instalarea de noi capacități de producție utilizând energia regenerabilă.

În acest sens Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri care vizează protejarea cetățenilor europeni de criza energetică și accelerarea tranziției spre energii regenerabile.

„Pentru a doua oară în mai puțin de cinci ani, europenii plătesc prețul dependenței Europei de combustibilii fosili importați”, se arată în documentul elaborat de Comisie.

Noile măsuri sunt concepute pentru a oferi ajutoare imediate gospodăriilor și industriei, abordând în același timp dependențele pe termen lung, cum ar fi dependența de gaze naturale pentru producerea de energie. De la începutul războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, UE a cheltuit suplimentar 24 de miliarde de euro pentru importurile de energie din cauza prețurilor mai mari – „fără a primi nicio moleculă suplimentară de gaz”, a subliniat Comisia Europeană.

„Situația geopolitică actuală este o aducere aminte a faptului că accelerarea tranziției către o energie curată, sigură și accesibilă este un imperativ economic și de securitate,” se arată în documentul Comisiei Europene.

Măsuri imediate

Întrucât o mare parte din aprovizionarea cu petrol și combustibil din Orientul Mijlociu lipsește din cauza blocadei din Strâmtoarea Ormuz, UE accelerează coordonarea între toate statele membre pentru a asigura aprovizionarea cu combustibilul pentru aviație, inclusiv disponibilitatea capacităților de producție ale rafinăriilor de petrol.

De asemenea, blocul comunitar va înființa un Observator al Combustibililor care va monitoriza producția, importurile, exporturile și gradul de umplere al depozitelor de carburanți necesari transporturilor în UE, pentru a identifica rapid potențialele penurii și a echilibra distribuția combustibililor în cazul recurgerii la rezervele de urgență.

Sprijinul pentru gospodăriile vulnerabile și măsurile de urgență pentru a sprijini industriile cele mai expuse creșterii prețurilor la energie fac parte, de asemenea, din măsurile de atenuare a impactului crizei energetice. Aceasta este a doua criză de acest fel din Europa în patru ani, după 2022, când prăbușirea livrărilor de petrol și gaze din Rusia a declanșat o criză a costului vieții și a făcut ca multe industrii mari consumatoare de energie din UE să nu mai fie competitive.

Comisia va prezenta, de asemenea, o propunere legislativă privind modificarea taxelor de transport și impozitarea, pentru ca energia electrică să fie taxată mai puțin decât combustibilii fosili. Aceasta, în scopul stimulării generării de energie electrică din surse regenerabile, care ar putea înlocui o parte din producția pe bază de gaze naturale care s-au scumpit brusc după avarierea hub-ului de GNL din Qatar la începutul lunii martie.

Măsurile imediate ar putea lua o parte din povară, în special în cazul gospodăriilor, și ar putea redistribui aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, despre care industria și analiștii spun că riscă să se confrunte cu lipsuri în câteva săptămâni.

Războiul din Iran a redus majoritatea importurilor de kerosen din Europa, în timp ce producția locală este în scădere de aproape două decenii din cauza închiderii definitive sau transformării a zeci de rafinării pentru producția de biocombustibili.

Grupul industrial al aeroporturilor, ACI Europe, a salutat noul mecanism de coordonare a aprovizionării cu combustibil al UE: „Niciun aeroport din Europa nu se confruntă în prezent cu o penurie de combustibil pentru avioane, iar operațiunile de zbor se desfășoară normal”, a declarat Olivier Jankovec, director general al ACI Europe.

„Însă planul adoptat astăzi reprezintă strategia și răspunsul adecvat pentru a atenua riscurile potențiale legate de deficitul de combustibil pentru avioane, având în vedere cât de incertă rămâne situația privind reluarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz,” a adăugat el.

Măsuri pe termen lung

Expusă unui șoc geopolitic și unui nou război care a dus la creșterea din nou a prețurilor la energie, UE își dublează eforturile pentru „accelerarea trecerii la energie curată produsă local pentru a înlocui petrolul, gazele și combustibilii fosili pentru transport”.

Comisia își propune să prezinte un Plan de acțiune pentru electrificare accelerată până în vară, se precizează în document. Planul va include un obiectiv ambițios de electrificare și măsuri pentru eliminarea barierelor în calea electrificării sectoarelor industriale, de transport și de construcții.

„Este vital să se accelereze investițiile în tranziția către energia curată, nu în ultimul rând pentru a elimina dependența UE de combustibilii fosili și a face UE rezistentă la viitoarele crize energetice”, consideră Comisia.

„Statele membre care au investit deja în tranziția către energia curată culeg roadele, prețurile la electricitate fiind în general sub media UE.” Adevăratul impact al crizei actuale este pe termen lung, în evoluție și imprevizibil, a declarat Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. „Întrucât nu putem prezice totul, trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a remarcat Jørgensen.

„Ne vom coordona mai mult și mai bine pentru a asigura aprovizionarea. Vom căuta să maximizăm capacitatea de rafinare existentă în Europa și vom analiza regulamentele noastre privind stocurile strategice și de urgență, pentru a vedea dacă se pot face mai multe”, a spus comisarul.

Cu toate acestea, Jørgensen a recunoscut că Europa trebuie să accelereze investițiile și să atragă mult mai multe investiții private, de care are nevoie urgentă pentru a stimula infrastructura energetică pentru extinderea rețelei, mai multă capacitate de stocare și mai multă flexibilitate.

Comisia consideră criza din Orientul Mijlociu ca „un semnal de alarmă și un punct de cotitură – când Europa renunță la dependența de combustibilii fosili și se îndreaptă către autonomia energetică verde”, a spus Jørgensen.

„Pentru că acum este mai evident ca niciodată – energia curată înseamnă securitate”, a adăugat oficialul european. „În viitor, în loc să cumpărăm ceva și să-l ardem pentru a obține energie, iar apoi să-l cumpărăm din nou, va trebui să producem propria noastră energie curată, din resurse regenerabile locale.”

***