UE exclude noi angajamente de finanțare a politicilor climatice la nivel global la următoarea conferință COP31

Uniunea Europeană nu se va mai angaja în programe privind finanțarea de politici climatice la viitoarea conferință COP31, a declarat joi comisarul pentru schimbări climatice Wopke Hoekstra, descriind posibilitatea adoptării de noi angajamente financiare destinate reducerii emisiilor drept o idee „sortită eșecului”, relatează Bloomberg.

În ultimii ani, Uniunea Europeană devenise cel mai generos finanțator al politicilor climatice la nivel global. Însă resursele financiare au secat în ultima perioadă, problema emisiilor de carbon trecând în plan secund în preocupările liderilor europeni.

UE preocupată de subvenționarea combustibililor fosili

Pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la combustibili și gaze naturale, precum și al deficitului de capacitate de rafinare a țițeiului, cele mai presante probleme ale UE s-au mutat, în mod ironic, în zona asigurării necesarului de hidrocarburi. Iar soluționarea acestor probleme necesită, la rândul său, cheltuieli masive – sub formă de subvenții directe și reduceri de taxe – menite să atenueze impactul negativ al exploziei prețurilor.

Potrivit Bloomberg, în rândul oficialilor UE există, de asemenea, convingerea tot mai puternică a faptului că alte state bogate nu își asumă o parte echitabilă din efortul de finanțare eforturilor de reducere a emisiilor.

Conform datelor oficiale ale UE, Bruxelles-ul și statele membre au oferit țărilor în curs de dezvoltare 32,3 miliarde de euro sub formă de finanțare nerambursabilă pentru climă în 2025 – o sumă cu circa 600 de milioane de euro mai mare decât în ​​2024. Aceste fonduri susțin eforturile de reducere a emisiilor și de adaptare la schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare.

Țările africane n-au fonduri pentru tranziția energetică

O parte semnificativă a acestor resurse a fost direcționată către țări din Africa și Asia, pentru a le sprijini tranziția de la combustibilii fosili la energia eoliană și solară, întrucât acestea nu dispun de fondurile necesare pentru a susține singure acest proces.

Totuși, această abordare a statelor occidentale bogate a generat o reacție din partea guvernelor țărilor mai sărace, care au pus donatorii în fața unei alegeri categorice: fie Occidentul oferă fondurile necesare pentru tranziție, fie tranziția nu va avea loc deloc.

De altfel, într-o scrisoare recentă adresată lui Simon Stiell, responsbilul în cadrul ONU pentru probleme climatice, un grup de țări africane a anunțat că va solicita triplarea angajamentelor de finanțare pentru adaptarea la schimbările climatice în cadrul COP31. Se preconizează că aceste solicitări vor stârni controverse la conferința privind clima, care va începe în Turcia pe 9 noiembrie.

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