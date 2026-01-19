UE vrea să elimine echipamentele chinezești din infrastructurile critice – tehnologia chineză ar putea colecta date sensibile

Bruxelles-ul va propune eliminarea treptată a echipamentelor fabricate în China din infrastructura critică a Uniunii Europene, inclusiv din rețelele de telecomunicații, sistemele de energie solară și echipamentele de securitate, ceea ce ar putea exclude companii precum Huawei și ZTE, potrivit unor oficiali europeni, scrie Financial Times (FT).

Propunerea, care urmează să fie prezentată marți, ar transforma într-o obligație pentru statele membre un regim până acum voluntar de restricționare a furnizorilor considerați „cu risc ridicat”. Decizia face parte dintr-o revizuire mai amplă a politicilor de securitate și tehnologie ale UE, urmărindu-se reducerea dependenței atât de furnizori chinezi, cât și de marile companii americane din domeniul tech.

Măsura va afecta în special Huawei și ZTE

Reprezentanții industriei telecomunicațiilor au avertizat anterior că o interdicție totală ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori, potrivit FT.

Conform surselor FT, Comisia Europeană intenționează să facă obligatoriu pentru toate statele membre actualul regim voluntar de restricționare a furnizorilor riscanți.

„Abordările naționale fragmentate s-au dovedit insuficiente pentru a asigura încrederea și coordonarea în cadrul pieței unice”, se arată în proiectul de document, care face încă obiectul unor negocieri suplimentare.

Bruxelles-ul se teme că tehnologia chineză ar putea fi utilizată în mod abuziv pentru colectarea de date sensibile. Propunerea prevede că calendarul de eliminare treptată a tehnologiei chineze va varia în funcție de sector și de nivelul de risc de securitate, ținând cont de costul și disponibilitatea alternativelor.

În unele zone, dependența UE de China este semnificativă. Peste 90% din panourile solare instalate în UE provin din China.

De notat că unele state europene – Marea Britanie sau Polonia, de exemplu – au început să interzică accesul autovehiculelor produse în China în apropierea facilităților militare. În cazul României, o bună parte din camerele de supraveghere achiziționate și instalate de autoritățile locale din anumite localități din Dobrogea (Stejaru, Beidaud, Dumbrăveni etc.) sunt fabricate în China, în condițiile în care achizițiile sunt ghidate de principiul prețului cel mai mic.

***