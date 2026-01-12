UE deschide o portiță pentru companiile străine care practică dumpingul la achizițiile publice: se acceptă dacă avantajele sunt mai mari decât dezavantajele

Comisia Europeană a publicat primele sale orientări care clarifică modul în care va aplica Regulamentul privind subvențiile străine acordate companiilor care primesc sprijin din afara UE.

Orientările stabilesc modul în care Comisia Europeană va evalua dacă subvențiile străine denaturează concurența pe piața internă, de exemplu prin consolidarea poziției competitive a unei companii sau prin modificarea dinamicii pieței în detrimentul altor firme, a anunțat executivul european.

Atunci când companiile participă la achiziții publice — oferind bunuri sau servicii autorităților publice — Comisia va verifica dacă subvențiile străine au făcut ca o ofertă să fie nejustificat de avantajoasă în comparație cu celelalte. Dacă se identifică un avantaj necuvenit, Comisia va analiza dacă acesta provine din subvenție sau din alți factori justificabili.

Reguli pentru echilibrarea efectelor pozitive și negative

Comisia a explicat că va cântări efectele negative ale unei subvenții străine în raport cu eventualele efecte pozitive, luând în considerare doar beneficiile direct legate de subvenția analizată. Dacă avantajele depășesc impactul negativ, subvenția va fi permisă. În caz contrar, Comisia poate solicita angajamente sau poate impune măsuri corective.

Orientările clarifică, de asemenea, când Comisia poate solicita companiilor să notifice contribuțiile financiare care se află sub pragurile oficiale, în contextul fuziunilor sau procedurilor de achiziții publice.

Se vor aplica noi excepții pentru achizițiile publice cu valoare redusă, subvențiile sub 4 milioane de euro și subvențiile acordate în anumite circumstanțe extraordinare.

Regulamentul se aplică tuturor sectoarelor, afectând activități precum preluarea de companii, participarea la achiziții publice și investițiile.

Regulamentul privind subvențiile străine a intrat în vigoare la 13 iulie 2023 și urmărește să asigure o concurență corectă pentru companiile din UE. Comisia s-a consultat cu statele membre și cu părțile interesate, inclusiv profesioniști din domeniul juridic și consumatori, înainte de publicarea orientărilor.

În baza regulamentului, Comisia trebuie să prezinte până în iulie 2026 Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea regulamentului și poate propune modificări legislative, dacă este necesar.

