UE deschide o nouă investigaţie antitrust împotriva Meta – gigantul tech, acuzat că blochează accesul rivalilor AI

Autoritățile de reglementare din UE au lansat joi o anchetă antitrust împotriva Meta Platforms și ar putea chiar să suspende temporar lansarea funcțiilor de inteligență artificială (AI) în aplicația de mesagerie WhatsApp.

Meta este acuzată care ar bloca accesul concurenței AI, întărind poziția deja dură a Europei față de marile companii tehnologice.

Măsura este cea mai recentă acțiune a autorităților de reglementare ale Uniunii Europene împotriva marilor companii de tehnologie, precum Amazon și Google al Alphabet, pe măsură ce blocul încearcă să echilibreze sprijinul acordat sectorului cu eforturile de a-i limita influența în expansiune, relatează Reuters.

Bruxelles-ul a avertizat că măsura ar putea împiedica furnizorii terţi de AI să îşi ofere serviciile prin intermediul WhatsApp în Spaţiul Economic European.

Meta susţine că acuzaţiile sunt ”nefondate”, argumentând că API-ul WhatsApp nu este conceput pentru chatboturi AI şi ar suprasolicita sistemele.

UE pare să nu fie sensibilizată de criticile venite din SUA și legate de giganții tech

Investigaţia se desfăşoară pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganţilor tech: Google a fost sancţionat cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcări în publicitatea online, Apple a primit o amendă de 500 de milioane de euro în aprilie, iar Meta a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind opţiunile de utilizare a datelor.

UE poate impune amenzi de până la 10% din veniturile anuale ale unei companii.

Comisarul european pentru Concurenţă, Teresa Ribera, a declarat că blocul trebuie să se asigure că ”cetăţenii şi companiile europene beneficiază pe deplin de revoluţia tehnologică” şi că firmele dominante nu îşi folosesc puterea pentru a bloca inovaţia.

Investigaţia va acoperi întregul SEE, cu excepţia Italiei, care desfăşoară o procedură separată privind posibile măsuri interimare legate de comportamentul Meta.

Preşedintele american Donald Trump a criticat anterior anchetele UE împotriva firmelor americane, ameninţând cu o investigaţie ce ar putea duce la tarife suplimentare pentru blocul comunitar.

****