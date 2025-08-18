FT: UE blochează o declarație comună pe acordul comercial cu SUA. Mărul discordiei – legislația digitală a UE

Uniunea Europeană ține pe loc o declarație comună cu Statele Unite care ar formaliza înțelegerea comercială de luna trecută, neînțelegerea vizând partea din text ce privește barierele comerciale non-tarifare ale UE, scrie Financial Times (FT).

Printr-o asemenea mențiune, Statele Unite ar viza regulile digitale stricte ale UE și cele în domeniul AI.

Potrivit oficialilor europeni citați de FT, divergențele privind formulările legate de ”barierele netarifare” – categorie în care Washingtonul include regulile digitale ale UE – se află printre cauzele întârzierii.

Declarația comună era așteptată la scurt timp după înțelegerea anunțată în iulie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump. Acordul a stabilit un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor europene – jumătate față de nivelul inițial de 30% cu care amenința președintele Donald Trump – evitând un război comercial de amploare între cei doi parteneri, care împreună generează aproape o treime din comerțul global.

Reducerea tarifelor pe autoturismele europene – blocată în lipsa declarației comune

Conform FT, Washingtonul ar fi dorit menținerea în text a unei formulări mai deschise pentru eventuale concesii privind Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, despre care administrația SUA spune că limitează libertatea de exprimare și impune costuri suplimentare companiilor americane din tehnologie.

Comisia Europeană a precizat însă că relaxarea acestor norme reprezintă ”o linie roșie”.

Potrivit FT, Bruxelles-ul se aștepta ca Donald Trump să semneze până la 15 august un ordin executiv prin care să reducă tariful la exporturile auto europene în SUA de la 27,5% la 15%, însă o sursă oficială americană a semnalat că măsura va fi amânată până la finalizarea declarației comune.

