UE – comerțul exterior: Exporturile se stabilizează la valori joase, pe fondul încetinirii economiei globale și al taxelor vamale ridicate

Excedentul balanței comerciale din zona euro a crescut marginal în iulie, pe măsură ce importurile s-au redus, iar exporturile s-au contractat de asemenea într-o mică măsură. Acesta este unul dintre cele mai mici excedente comerciale al ultimului deceniu, excluzând perioada crizei energetice, notează analiștii de la ING Bank.

Exporturile zonei euro se stabilizează într-un ritm lent

Economia zonei euro a evoluat foarte bine în primul trimestru al anului, impulsionată de livrările anticipate de bunuri în SUA în vederea evitării tarifelor suplimentare. Însă la cinci luni de la „Ziua Eliberării” anunțată de Donald Trump, exporturile zonei euro, în prezent se stabilizează lent. Valorile ajustate sezonier arată o scădere a exporturilor către restul lumii de -0,1% în iulie față de iunie, în timp ce importurile s-au contractat mai puternic, cu -0,8%. Excedentul balanței comerciale a crescut de la 3,7 miliarde euro la 5,3 mld euro, însă mult sub nivelurile înregistrate în ultimii ani. La finalul trimestrului II, exporturile nete slab vor reduce din creșterea economică a zonei euro.

Exporturile către SUA s-au păstrat relativ stabile în iulie comparativ cu iunie, (valori ajustate sezonier), însă semnificativ mai reduse decât media anului 2024. În concluzie, SUA importă mai puțin decât înainte de majorarea tarifelor vamale, dar nu se poate spune deocamdată dacă această scădere se datorează stocurilor de bunuri făcute în avans sau este o contracție din cauza taxelor vamale majorate. Deficitul comercial al zonei euro în relația cu SUA s-a redus în luna iulie la 9 mld euro de la o medie lunară de 15 mld euro în 2024.

Și în cazul unei alte piețe deosebit de importante rezultatele sunt dezamăgitoare. Exporturile către China își păstrează tendința descrescătoare în luna iulie, fiind în scădere față de iunie. Nu doar în SUA se manifestă o cerere slabă pentru bunurile produse în zona euro, ci pe majoritatea piețelor externe.

Acest fenomen este în concordanță cu comenzile noi de export din acest moment pentru industria prelucrătoare. Deși sectorul industriei prelucrătoare prezintă semne pozitive în ultimul timp cu perspective de redresare, această tendință se datorează în principal cererii interne. Având în vedere consolidarea politicii tarifare a SUA și perspectivele anemice de creștere la nivel global, piața de export rămâne o sursă de îngrijorare pentru creșterea zonei euro.

În ciuda rezultatelor bune din primul trimestru, în perioada ianuarie – iulie 2025 excedentul comercial al zonei euro a scăzut la 107 mld euro de la 120,4 mld euro în aceeași perioadă a anului precedent.

În primele șapte luni ale anului, valoarea importurilor din restul lumii a crescut cu 4,7%, un ritm mai rapid decât cel al exporturilor, care a fost de 3,5% pentru perioada analizată.

