UE avertizează că urmează cea mai dificilă iarnă energetică de după 2022, pe fondul prețurilor record la motorină – Se recomandă reducerea consumului

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat vineri că Uniunea Europeană se confruntă cu o „criză a prețurilor” la energie și a îndemnat statele membre să ia în considerare măsuri de reducere a cererii, în contextul în care prețurile la motorină ating noi recorduri, iar nivelurile de stocare a gazelor naturale se situează periculos de mult sub normele sezoniere.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor naționali ai energiei, la care a avut acces Reuters, comisarul UE pentru energie a afirmat că această criză ar putea duce la „cea mai grea iarnă” europeană de după 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a provocat o creștere vertiginoasă a costurilor.

Scrisoarea solicită guvernelor să ia în considerare „măsuri voluntare de reducere a cererii… acordând o atenție deosebită sectorului transporturilor”.

Jorgensen a afirmat că UE este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, când Rusia a redus livrările de gaze către Europa, datorită capacităţii mai mari de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltării energiei regenerabile şi reducerii consumului de gaze. Comisarul a cerut însă guvernelor să intensifice pregătirile pentru iarnă.

”Vă invit să luaţi în considerare adoptarea sau continuarea măsurilor care pot susţine injectarea gazelor în depozite ori pot reduce cererea de gaze şi electricitate atât timp cât va fi necesar”, a transmis Jorgensen.

Printre măsurile propuse se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricţionarea încălzirii spaţiilor exterioare şi stingerea iluminatului public care nu este necesar.

Prețuri record, costuri în creștere

Prețul mediu al motorinei în UE a urcat vertiginos săptămâna aceasta la un nivel record de 2,23 euro pe litru, față de 2,16 euro în săptămâna precedentă, potrivit unei analize AFP efectuată pe baza datelor Comisiei Europene.

Prețul motorinei a depășit 10 dolari pe galon în Franța, Germania, Țările de Jos, Belgia, Finlanda și Danemarca.

Șoferii din UE cheltuiesc acum 203 milioane de euro pe zi în plus pe motorină, potrivit grupului de advocacy Transport & Environment.

Creșterea bruscă a prețurilor a fost provocată de o serie de întreruperi în lanț ale aprovizionării: închiderea Strâmtorii Hormuz, atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești și blocada navală impusă de Houthi asupra petrolierelor saudite în Strâmtoarea Bab el-Mandeb au eliminat, în total, aproximativ 10 milioane de barili pe zi din fluxurile globale de petrol.

Nivelul de stocare a gazelor naturale în UE se situează la aproximativ 69%, cu mult sub nivelul obișnuit de 85% pentru această perioadă a anului.

Măsurile luate de guvernele europene

Guvernele europene au alocat peste 11,8 miliarde de euro sub formă de măsuri fiscale pentru a atenua impactul, potrivit grupului de reflecție Bruegel, iar țările UE au convenit să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele strategice în cadrul unui acord al Agenției Internaționale pentru Energie.

Vineri, parlamentul german a aprobat prelungirea reducerilor la accizele pe combustibili cu 0,17 euro pe litru până la sfârșitul anului, la un cost de 2,5 miliarde de euro.

Franța a anunțat un pachet de ajutor de 450 de milioane de euro pentru navetiști și industriile cu consum ridicat de combustibil, în timp ce președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța va detașa trupe și sisteme de apărare aeriană în Arabia Saudită pentru a proteja infrastructura energetică împotriva atacurilor grupării Houthi.

Spania a prelungit scutirile de taxe la combustibil ca parte a unui pachet de 5 miliarde de euro.

Tensiunile transatlantice sporesc incertitudinea

Criza a tensionat, de asemenea, relațiile dintre UE și SUA.

Informațiile conform cărora președintele Donald Trump ia în considerare o interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile interne înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie au alarmat Bruxelles-ul, având în vedere că UE își procură în prezent aproximativ jumătate din motorină de la rafinăriile americane. „Considerăm că aceasta este o idee proastă”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill. „Orice perturbare ar risca să aibă un impact negativ asupra ambelor părți. Le transmitem acest mesaj omologilor noștri americani la cel mai înalt nivel.”

Casa Albă a respins informația ca fiind „știre falsă”, în timp ce secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că administrația ia în considerare măsuri voluntare, mai degrabă decât o interdicție totală.

Prețurile la pompă au crescut îngrijorător și în Statele Unite, unde prețurile motorinei au înregistrat un avans de aproximativ 130% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la circa 6,52 dolari pe galon, față de 2,83 dolari în urmă cu un an, potrivit Asociației Americane a Automobilistilor.

În luna august, Statele Unite au furnizat aproximativ 50% din importurile de motorină ale UE, ceea ce subliniază vulnerabilitatea Europei în fața eventualelor restricții la export.

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