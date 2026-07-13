Asistență UE de 120 mil. € pentru sprijinirea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni o măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, în cadrul Instrumentului european pentru pace, pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană ale țării, se arată într-un comunicat de presă.

Măsura de asistență va finanța un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență acordate prin Instrumentul european pentru pace pentru supravegherea și apărarea aeriană.

Acest sprijin va permite în continuare Forțelor Armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficiența operațională și, astfel, să protejeze mai bine populația civilă.

Prin această nouă acțiune, sprijinul total acordat Republicii Moldova de către UE prin Instrumentul european pentru pace ajunge la 317 milioane de euro.

O dronă rusească Shahed a căzut și explodat duminică noapte

Instrumentul european pentru pace a fost instituit în martie 2021 pentru finanțarea tuturor acțiunilor din cadrul politicii externe și de securitate comune în domeniile militar și al apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea internațională.

În special, Instrumentul european pentru pace permite UE să finanțeze acțiuni menite să consolideze capacitățile statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale în domeniul militar și al apărării.

O dronă a căzut și a explodat, duminică noapte, în apropierea satului Copanca, din raionul Căușeni, în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău.

Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chişinău, drona este de tip Gheran-2 (Shahed-136) și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa.

Președintele Nicușor Dan a cerut la Summitul NATO de la Ankara ca aliații să apere Republica Moldova

De notat că, în conferința sa de după încheierea oficială a summitului NATO de la Ankara, președintele României a arătat că a susținut și propus aliaților să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova, având în vedere războiul ruso-ucrainean de la granița sa și riscurile de securitate aferente amenințării rusești din regiune.

„Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat 2 puncte importante pentru noi, față de Flancul Estic: unul este Republica Moldova, respectiv solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru dar care împărtășește valorile occidentale, iar al doilea este importanța Mării Negre. Nu doar din perspectivă militară, ci și din perspectivă energetică pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem gaz – și noi și Turcia –, iar pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona Caspică. Prin asta crește importanța Mării Negre. Aici, printr-un acord semnat în cadrul summitului cu Turcia și Bulgaria s-a extins operațiunea de deminare la infrastructura critică, deci inclusiv la Neptun Deep și la conexiunea cu țărmul. Am informat aliații despre progresele făcute împreună cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative – la fel, va fi o interfață între Europa și zona Caspică”, a afirmat Nicușor Dan.

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