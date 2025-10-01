UE are în vedere majorarea tarifelor vamale la importul de oțel după exemplul SUA – vizată e China

UE va propune reducerea cotelor de import pentru oțel și majorarea semnificativă a taxelor vamale, a declarat miercuri comisarul pentru industrie al UE, Stephane Sejourne, reflectând politica comercială a SUA.

Bruxelles va prezenta săptămâna viitoare măsurile de protecție pentru sectorul siderurgic, care vor înlocui actuala „clauză de salvgardare” care expiră anul viitor, a declarat Sejourne în timpul unei reuniuni la Bruxelles, au declarat participanții citați de AFP.

Protejarea industriei siderurgice a devenit o prioritate pentru Bruxelles, mai ales după ce președintele american Donald Trump a impus tarife de 50% în acest an pentru importurile de oțel și aluminiu.

Comisia Europeană va propune modificările pentru a preveni importurile ieftine care inundă piața UE în urma impunerii tarifelor de SUA, precum și tarifele canadiene pentru importurile din China.

UE a convenit asupra unui acord comercial cu Statele Unite în iulie, dar fără să-l convingă pe președintele american Donald Trump să reducă taxele pentru oțelul european, deși oficialii europeni mai speră că vor reuși să obțină o liberalizare mai mare a comerțului transatlantic.

În UE sunt în prezent în vigoare măsuri de salvgardare – inclusiv contingentele de import – care vor expira la finele anului și care erau menite să ofere protecție față de supracapacitatea de producție a Chinei. Tariful actual al UE pentru importurile de oțel este de 25%.

Sejourne a declarat că Bruxelles-ul dorește să reducă cotele pentru importurile de oțel la jumătate și să majoreze taxele vamale la nivelul celor practicate de „partenerii americani și canadieni” ai UE.

Măsurile, odată aprobate, nu vor fi temporare, a mai spus el.

Speranțe de cooperare UE-SUA

Producătorii europeni și-au văzut marjele de profit prăbușite, confruntați cu afluxul imens de oțel din China în Europa. Datele arată că anul trecut China a fost responsabilă pentru jumătate din producția mondială.

În plus, costurile producătorilor europeni de oțel au crescut și din cauza scumpirii energiei în Europa.

Industria siderurgică europeană are în prezent aproximativ 300.000 de angajați – deși a pierdut aproape 100.000 de locuri de muncă în ultimii 15 ani.

UE a luat deja măsuri suplimentare pentru a consolida garanțiile actuale, inclusiv reducerea importurilor de oțel cu încă 15% începând cu luna aprilie.

Deși acordul tarifar UE-SUA din această vară nu a inclus oțelul, Bruxelles-ul speră că ambele părți pot conveni să își protejeze împreună piețele, în special față de China.

„Discutăm cu partenerii noștri americani un fel de model de izolare în care am putea, împreună, să exportăm pe baza contingentelor tarifare (TRQ) cu tarife foarte mici sau zero”, a declarat săptămâna aceasta Maros Sefcovic, șeful UE pentru comerț.

Bruxelles speră că noile sale măsuri vor duce apoi la discuții mai fructuoase cu Washington privind o „alianță a metalelor” pentru a contracara excesul de capacitate de producție al Chinei.

Canada a anunțat în iulie planuri de a impune un tarif suplimentar de 25% la importurile de oțel care conțin oțel topit și turnat în China.

