UE ar putea amâna cu 10 ani taxarea carburanților pentru aviație și shipping

Statele membre ale Uniunii Europene analizează amânarea, cu 10 ani, a datei la care ar urma să fie introduse taxe la nivelul întregului bloc comunitar pentru carburanții folosiți de avioane și nave, în contextul în care în prezent se chinuie să finalizeze o reformă mai veche a taxelor pe energie, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

În 2021, Comisia Europeană a propus o revizuire a normelor privind impozitarea energiei, pentru a le alinia cu eforturile destinate limitării efectelor schimbărilor climatice. Printre măsurile preconizate se număra o introducere treptată de taxe pentru carburanții care emit CO2 destinați avioanelor și vapoarelor, care scapă în prezent de taxele la nivelul UE.

Guvernele s-au opus modificărilor, și acum analizează o amânare, timp de zece ani, perioadă în care carburanții pentru avioane și vapoare vor beneficia de actuala excepție, arată o propunere de negociere a UE, consultată de Reuters.

„În 2035, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea taxării navigației aeriene și maritime și să propună amendamente la această Directivă, acolo unde este adecvat”, se precizează în documentul menționat.

Diplomații țărilor UE vor discuta propunerea de compromis la o reuniune care va avea loc, vineri, la Bruxelles.

Doar aeronavele mici, cu maximum 19 locuri și bărcile folosite pentru ‘navigația privată de agrement’ ar putea fi vizate de taxele minime ale UE, înainte de expirarea celor 10 de ani, se menționează în document. Scutirea este destinată ‘menținerii poziției competitive a companiilor din UE’, se arată în documentul citat.

UE aplică deja taxe minime la alți combustibili, precum electricitatea sau benzină utilizată de automobile. Activiștii de mediu cer de mult tip modificarea regimului fiscal pentru promovarea combustibililor mai curați, în dauna celor mai poluanți și mai ineficienți energetic.

Însă modificarea politicii fiscale a UE este extrem de dificilă pentru că este nevoie de aprobarea unanimă a tuturor țărilor UE. Statele care au industrii mari de shipping, precum și cele unde turismul reprezintă un sector important s-au opus modificărilor, au dezvăluit diplomații europeni.

O propunere anterioară, care viza scutirea temporară a țărilor insulare, precum Irlanda și Malta, dar și a statelor care au insule, cum este Spania, a eșuat, de asemenea, să strângă suficient sprijin în rândul guvernelor.

Cel mai recent document a fost elaborat de Danemarca, țara care deține președinția rotativă a UE. Un purtător de cuvânt a președinției daneze a spus că obiectivul este ca țările membre să ajungă la un acord cu privire la modificarea politicii fiscale în luna noiembrie.

***