UE aprobă primele 5 proiecte europene comune de apărare – România participă la toate

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat luni primele cinci proiecte europene de interes comun în domeniul apărării (EDPCI), prin care țările participante vor dezvolta împreună capabilități în domeniul dronelor și sistemelor antidronă, al apărării maritime și a infrastructurii submarine, al tehnologiilor spațiale, al apărării antiaeriene și antirachetă și al securității flancului estic al Uniunii.

România figurează între statele participante la toate cele cinci proiecte.

Proiectele au fost propuse de Comisia Europeană în luna iulie, după ce, în cadrul unei proceduri lansate în februarie, statele membre au transmis nouă propuneri. Comisia a selectat cinci dintre acestea, iar Consiliul UE le-a aprobat la 28 septembrie. Proiectele devin astfel eligibile pentru finanțare europeană prin Programul european pentru industria de apărare (EDIP).

Pentru cele cinci proiecte, UE a prevăzut inițial 325 de milioane de euro prin EDIP pentru sprijinirea constituirii și implementării lor. Dimensiunea financiară totală a proiectelor este însă mult mai mare, fiind estimată, în funcție de program, la miliarde sau zeci de miliarde de euro pe termen lung.

Primul proiect, DECODER (Drone and Counter-Drone European Resolve), vizează dezvoltarea și implementarea coordonată a dronelor și a sistemelor capabile să contracareze dronele. Programul urmărește achiziții comune, extinderea capacităților industriale europene și crearea unei rețele europene de centre tehnologice pentru drone, destinate testării, inovării și modernizării rapide a capabilităților militare.

La DECODER participă 26 de state membre, alături de Norvegia și Ucraina. România se află pe lista participanților. Valoarea financiară totală estimată a proiectului este de 3,5-5 miliarde de euro până în 2033.

Al doilea proiect, Integrated Maritime and Seabed Defence (IMSD), urmărește construirea unei arhitecturi europene integrate și interoperabile pentru apărarea maritimă și a infrastructurii submarine. Sunt vizate, între altele, supravegherea domeniului maritim, protejarea infrastructurii submarine critice, inclusiv cabluri și conducte, precum și dezvoltarea unor capabilități navale și pentru războiul subacvatic.

IMSD reunește 17 state, între care și România, alături de Bulgaria, Germania, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia, precum și Norvegia și Ucraina. Investițiile totale sunt estimate la 43-72 de miliarde de euro până în 2045.

Al treilea proiect este SPACE, destinat dezvoltării unor capabilități europene în domeniul spațial pentru apărare. Programul include sisteme de avertizare timpurie pentru lansări de rachete, comunicații prin satelit, informații, supraveghere și recunoaștere, inclusiv SIGINT, conștientizarea situației spațiale, sisteme de poziționare, navigație și sincronizare, precum și tehnologii pentru războiul de navigație și lansarea rapidă a unor sateliți de înlocuire.

La proiect participă 16 state, printre care România, Germania, Franța, Italia, Polonia, Finlanda și Suedia, precum și Norvegia. Ucraina nu figurează printre participanții la acest proiect. Valoarea financiară estimată ajunge la 24 de miliarde de euro până în 2034.

Al patrulea proiect, EU-FIAMD (EU Federated Integrated Air and Missile Defence including Early Warning), urmărește crearea unui sistem european integrat de apărare antiaeriană și antirachetă, inclusiv prin sisteme de avertizare timpurie și mecanisme de comandă și control. Obiectivul este ca sisteme naționale diferite — senzori, interceptori și sisteme de comandă — să poată fi conectate și utilizate împreună.

În acest proiect participă 16 state, între care România, Germania, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia, alături de Norvegia și Ucraina. Valoarea financiară estimată este de 55-80 de miliarde de euro până în 2040. Proiectul ține cont de inițiativele PESCO și ale Agenției Europene de Apărare și de activitățile relevante ale NATO.

Al cincilea proiect, Eastern Flank Watch (EFW), este dedicat securității frontierei estice a Uniunii Europene și are o abordare multidomeniu. Primele activități vizează șase categorii de capabilități: luptă terestră, apărare împotriva dronelor, sisteme C4ISTAR, contramobilitate, mobilitate militară și apărare antiaeriană și antirachetă.

EFW reunește 15 țări, între care România, Polonia, Germania, statele baltice, Slovacia și Finlanda, precum și Norvegia și Ucraina. Proiectul prevede achiziții comune de produse, servicii și infrastructură, extinderea capacităților industriale și activități de testare, validare și instruire. Investițiile totale sunt estimate la 60-100 de miliarde de euro până în 2036.

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