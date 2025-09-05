cursdeguvernare

vineri

5 septembrie, 2025

Stiri

Comisia – apel către mediul european de afaceri să investească în Republica Moldova

De Razvan Diaconu

5 septembrie, 2025

Comisia Europeană a plătit încă 18,9 milioane de euro către Republica Moldova, pentru a-i sprijini agenda de reforme, după ce a confirmat că țara a îndeplinit toate angajamentele legate de plățile din cadrul programului de ajutor economic al UE, a informat executivul european într-un comunicat de presă.

În același timp, Comisia Europeană a făcut apel la comunitatea europeană de afaceri să investească în Republica Moldova, având în vedere ”progresele semnificative” pe care le-a înregistrat această țară.


”Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să-și demonstreze angajamentul față de calea europeană (…) Investițiile în creșterea economică a Republicii Moldova reprezintă o investiție în integrarea europeană”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată în comunicat.

Anunțul alocării de fonduri a coincis cu vizita pe care comisarul pentru extindere, Marta Kos, a efectuat-o la Chișinău, în timpul căreia a avut programate întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean și alți membri ai guvernului moldovean, precum și cu reprezentanți ai companiilor europene prezente în țară, conform Agerpres.

Republica Moldova a încasat în acest an 288,9 milioane de euro de la UE ca prefinanțare, iar per total Moldova va primi până la 1,9 miliarde de euro în granturi și împrumuturi sub o facilitate pentru reforme și creștere aferentă perioadei 2025-2027. UE a mai alocat în perioada 2021-2025 alte 1,2 miliarde de euro pentru țara vecină.

(Citește și: Republica Moldova / Manifestul ”Europa 2028” – 12 paşi pentru o economie sănătoasă și semnarea Tratatului de aderare la UE în 2028)

***


