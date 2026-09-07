UE anunță investiții de 200 de milioane de euro în Groenlanda pentru energie, comunicații și minerale critice

Uniunea Europeană va investi 200 de milioane de euro în Groenlanda în acest an și anul viitor, în cadrul unui nou parteneriat destinat dezvoltării infrastructurii de conectivitate, energiei curate și exploatării materiilor prime critice, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit DW.

Pachetul de investiții, denumit „Parteneriatul UE-Groenlanda”, vizează sectoare considerate strategice pentru Uniunea Europeană, inclusiv mineralele critice, comunicațiile prin satelit și energia regenerabilă.

„Este vorba despre 200 de milioane de euro în investiții noi pentru Groenlanda, pentru acest an și anul viitor”, a declarat von der Leyen la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez.

Anunțul vine în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze relațiile cu Groenlanda, în timp ce Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, și-au intensificat interesul pentru teritoriul arctic, bogat în resurse minerale și important din punct de vedere strategic.

Von der Leyen a subliniat că investițiile europene vor urmări dezvoltarea cooperării în trei domenii principale: conectivitate, energie curată și materii prime critice.

Pachetul include investiții în comunicații prin satelit, dezvoltarea energiei regenerabile și accesul la resurse minerale considerate esențiale pentru economia europeană și tranziția energetică.

Președinta Comisiei Europene a declarat, totodată, că viitorul Groenlandei trebuie decis de populația teritoriului și de Danemarca.

„Viitorul Groenlandei este pentru oamenii din Groenlanda și Danemarca să îl decidă, nimeni altcineva”, a spus von der Leyen.

Anunțul a fost făcut în timpul vizitei de două zile a șefei Comisiei Europene la Nuuk, unde s-a întâlnit cu premierul danez Mette Frederiksen și cu prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen a salutat vizita și a descris-o drept o oportunitate de aprofundare a relațiilor dintre Groenlanda și Uniunea Europeană.

Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a părăsit Comunitatea Economică Europeană în 1985. Cei aproximativ 57.000 de locuitori ai insulei rămân însă cetățeni ai Uniunii Europene prin cetățenia daneză.

Interes strategic în creștere

Investițiile europene au loc pe fondul creșterii importanței strategice a Arcticii, pe măsură ce schimbările climatice reduc suprafața gheții marine și facilitează accesul la noi rute maritime și la resursele naturale ale regiunii.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională și a cerut „acces total” la teritoriul danez.

Președintele american a afirmat că prezența Rusiei și Chinei în regiune reprezintă o amenințare și a pus sub semnul întrebării capacitatea Danemarcei de a apăra insula.

Autoritățile daneze și groenlandeze au respins însă solicitările Washingtonului privind preluarea sau controlul teritoriului.

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