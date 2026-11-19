Parlamentul European și statele membre UE au convenit miercuri să amâne cu doi an intrarea în vigoare a așa-numitului regulament privind emisiile de metan, la presiunile Statelor Unite – principalul furnizor de petrol și gaze – și din cauza perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, generate de războiului din Orientul Mijlociu.

Parlamentul European a invocat, drept motiv pentru această amânare, greutățile în aprovizionare cauzate de războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte: „Importatorii au avertizat că s-ar putea să nu reușească să asigure cantitățile deja contractate, într-un moment în care piețele energetice sunt tensionate, iar prețurile sunt ridicate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu”, a precizat Parlamentul European într-un comunicat.

Parlamentul European a adăugat că regulamentul va intra în vigoare în 2029; începând cu acel moment, atât furnizorii, cât și cumpărătorii vor trebui să raporteze „intensitatea emisiilor de metan asociate combustibililor fosili pe care îi introduc pe piața UE”.

Regulamentul privind metanul a reprezentat o problemă pentru Statele Unite cu mult înaintea declanșării conflictului din Iran, la sfârșitul lunii februarie. De altfel, atât SUA, cât și Qatarul (al doilea mare furnizor de GNL pentru UE) au avertizat în repetate rânduri cu privire la prevederile acestui regulament al metanului, susținând că respectarea acestuia ar avea efect negativ asupra importurilor de petrol și gaze ale UE. Motivul invocat este că, așa cum a subliniat în mai multe rânduri secretarul american al Energiei, Chris Wright, este practic imposibil să fie urmărită fiecare moleculă din hidrocarburi pentru a-i determina intensitatea emisiilor de metan.

„Nu există o modalitate viabilă de a respecta acest regulament”, au scris Wright și omologul său din Qatar, Saad al-Kaabi, într-o scrisoare comună transmisă în luna iunie a acestui an Parlamentului European. „Întrucât respectarea legislației este un aspect esențial, atât exportatorii, cât și importatorii nu sunt dispuși să încheie înțelegeri contractuale care, în mod deliberat, ar încălca legislația UE.”

Regulamentul privind metanul a fost adoptat oficial de Uniunea Europeană în urmă cu doi ani. Scopul său este nu doar reducerea emisiilor de metan – gaz cu efect de seră conținut aproape 100% în gazele naturale – de pe teriotoriul blocului comunitar, ci și obligarea țărilor din afara UE care fac afaceri cu Uniunea să își reducă, la rândul lor, emisiile; o prevedere care vizează, în mod special, furnizorii de gaze naturale.

***