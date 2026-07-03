UE acordă un regim comercial preferențial Armeniei, asemănător cu cel de care beneficiază Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi un regim comercial preferențial pentru Armenia, asemănător cu cel de care beneficiază Ucraina, pentru sprijini fosta republică sovietică să reziste presiunii economice tot mai mari din partea Rusiei.

Von der Leyen a dezvăluit pachetul de măsuri în timpul unei vizite la Erevan, alături de comisarul pentru extindere, Marta Kos. Cei doi oficiali europeni s-au întâlnit cu prim-ministrul armean Nikol Pașinian (Foto). Călătoria marchează prima vizită a unui lider străin după ce guvernul pro-european al lui Pashinyan a obținut luna trecută o nouă majoritate parlamentară, cimentând îndepărtarea Armeniei de Moscova.

„Alegerile recente au demonstrat puterea democrației armene”, a declarat von der Leyen, conform unui comunicat de presă. „Poporul armean a ales reforma și un parteneriat mai strâns cu Uniunea noastră. Nicio țară nu ar trebui să fie presată să facă o alegere suverană.” Ea a adăugat că UE „accelerează” cu facilitățile comerciale propuse, alături de un pachet de sprijin de 52 de milioane de euro anunțat anterior în iunie.

Măsurile autonome – același mecanism pe care UE l-a folosit anterior pentru a sprijini economia Ucrainei – ar liberaliza aproximativ 80% din exporturile Armeniei către UE, odată aprobate de Parlamentul European și de statele membre ale UE.

Bruxelles susține că pachetul este conceput pentru a ajuta producătorii armeni să își diversifice piețele de export, în special în sectoarele vizate de recentele restricții comerciale rusești. La începutul acestui an, Moscova a blocat temporar importurile de flori din Armenia, determinând UE să ajute exportatorii să găsească cumpărători alternativi în interiorul blocului.

Pachetul comercial face parte dintr-un program mai amplu de sprijin al UE pentru Armenia, în valoare de 288 de milioane de euro.

Un dialog la nivel înalt UE-Armenia va avea loc la Erevan la sfârșitul acestui an pentru a analiza progresele înregistrate în ceea ce privește reformele economice și a aprofunda cooperarea.

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