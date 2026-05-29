UE accelerează noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după prăbușirea dronei rusești la Galați

România și partenerii europeni vor accelera procesul privind noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu, după convorbirea telefonică purtată cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului de la Galați.

„Înaltul Reprezentant a exprimat solidaritatea fermă a Uniunii Europene în fața acestei escaladări iresponsabile din partea Federației Ruse. România și partenerii europeni vor accelera procesul privind noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei”, a informat Ministerul Afacerilor Externe, într-o postare pe Facebook.

Reamintim că o dronă rusească ce purta explozibil s-a prăbușit în noapte de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de 10 etaje din Galați, provocând rănirea ușoară a două persoane, mamă și copil.

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință de urgență a CSAT, iar premierul Ilie Bolojan și-a scurtat vizita oficială în Republica Moldova, în urma incidentului.

Aliații României au transmis mesaje de solidaritate și au criticat esaladarea Rusiei, iar unele state, precum în Franța, au fost convocați ambasadori ruși.

MApN a explicat că drona a fost reperată înainte de prăbușire, însă doborârea ei a fost imposibilă din cauza timpul scurt în care a evoluat în spațiul aerian românesc și nu se poate face în zone populate, întrucât ar putea produce vmulte victime.

