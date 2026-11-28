În trimestrul al III-lea din 2026, UE a importat bunuri în valoare de 730 miliarde euro din țări din afara UE și a exportat bunuri în valoare de 694 miliarde euro. Comparativ cu trimestrul precedent, atât importurile, cât și exporturile au crescut, cu 1,7%, respectiv 1,8%. Față de trimestrul al III-lea din 2025, importurile au crescut cu 15,7%, iar exporturile cu 7,0%, potrivit Eurostat.

UE a înregistrat excedente comerciale cu Marea Britanie, Statele Unite și Elveția, și deficite cu Norvegia și, în special, cu China. Deficitele în creștere în relația cu China și Norvegia au contribuit la transformarea soldului comercial general al UE dintr-un excedent în trimestrul al III-lea din 2025 într-un deficit în trimestrul al III-lea din 2026.

China a fost cel mai mare furnizor al UE, cu o valoare de 163 miliarde euro (22,3% din totalul importurilor). Statele Unite s-au situat pe locul al doilea (100,9 miliarde euro; 13,8%), fiind urmate de Regatul Unit (43,7 miliarde euro; 6%), Elveția (39,3 miliarde euro; 5,4%) și Norvegia (34,6 miliarde euro; 4,7%).

Comparativ cu trimestrul al III-lea din 2025, importurile de bunuri ale UE au crescut la toți cei 5 mari furnizori. Cea mai mare creștere procentuală, de departe, a fost înregistrată în cazul Norvegiei (+46,5%), urmată de China (+14%), Elveția (+12,4%), Statele Unite (+10,2%) și Regatul Unit (+7%).

UE a exportat bunuri în valoare de 137 miliarde EUR către Statele Unite, acestea fiind principala destinație a exporturilor UE (19,7 % din totalul exporturilor). Regatul Unit s-a situat pe locul al doilea, cu 94,2 miliarde euro (13,6 %), urmat de Elveția (61 miliarde euro; 8,8 %), China (49,1 miliarde euro; 7,1 %) și Turcia (28,3 miliarde euro; 4,1 %).

Exporturile către Elveția au înregistrat cea mai mare creștere (+12,9 %) comparativ cu același trimestru din 2025. De asemenea, au crescut exporturile către Regatul Unit (+8,9 %), Statele Unite (+4,8 %) și Turcia (+2,2 %), în timp ce exporturile către China au scăzut ușor (-0,1 %).

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