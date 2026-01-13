UE a pierdut în doi ani peste 100.000 de locuri de muncă în sectorul pieselor auto

Furnizorii europeni de piese auto au anunțat peste 100.000 de pierderi de locuri de muncă în ultimii doi ani, pe fondul cererii scăzute pentru vehicule și a competiției acerbe din partea concurenților chinezi, potrivit Financial Times.

Cifrele centralizate de organizația europeană de profil Clepa arată că furnizorii de piese au anunțat 50.000 de concedieri în 2025, după 54.000 în 2024, semn al dificultăților continue cu care se confruntă sectorul.

„Este o situație destul de fără precedent, cu peste 100.000 de locuri de muncă anunțate a fi tăiate în ultimii doi ani… nu am reușit să oprim sângerarea,” a declarat Benjamin Krieger, secretar general al Clepa.

În anii pandemiei, 2020 și 2021, furnizorii au anunțat în total 53.700 de concedieri, dar cererea în Europa a rămas semnificativ sub nivelurile pre-pandemie. Performanța slabă a sectorului auto a determinat multe companii să reducă producția pe continent, afectând producătorii de piese.

„Dragonul din cameră este China.”

Industria se confruntă, de asemenea, cu o competiție puternică din partea companiilor chineze, care își cresc cota de piață în Europa. „Dragonul din cameră este China. Ei aduc pe piață vehicule tehnic bine realizate, la un preț extrem de scăzut,” a adăugat Krieger.

Bosch, cel mai mare furnizor auto din lume, a anunțat în septembrie că va tăia 13.000 de locuri de muncă până în 2030, după ce a spus că se confruntă cu un deficit anual de costuri de 2,5 miliarde de euro, ceea ce a dus la proteste din partea angajaților luna trecută.

După ce producătorii de piese Valeo, Forvia și Schaeffler au anunțat în 2024 planuri de reducere a mii de locuri de muncă, anul trecut au fost anunțate noi concedieri în divizia de piese auto a Continental, care ulterior a fost separată sub brandul Aumovio.

Arnd Franz, directorul general al Mahle, cu sediul în Stuttgart, a declarat pentru FT că este „dificil de spus” dacă sectorul a atins fundul prăpastiei sau dacă va continua să se confrunte cu provocări în 2026. Furnizorul a anunțat măsuri de reducere a 1.000 de locuri de muncă în noiembrie, majoritatea în Europa și America de Nord. „Am avut așteptări mult mai pozitive pentru 2025,” a spus Franz, menționând totuși că tarifele vaste impuse de președintele Donald Trump în SUA au dus la o cerere mai lentă decât se anticipa pentru piese auto.

Comisia Europeană ia în considerare propuneri de protejare a sectorului

Comisia Europeană ia în considerare propuneri de protejare a sectorului prin introducerea unor protecții „made in Europe” pentru industriile cheie, care ar asigura ca un anumit procent de piese să fie fabricate pe continent.

Producătorii de piese, cum este Valeo, au solicitat ca pragul să fie de aproximativ 75% pentru a menține status quo-ul, însă propunerile au fost contestate de constructorii auto care se tem că ar fi afectați în competitivitate dacă ar fi obligați să utilizeze componente europene mai scumpe.

Măsurile urmează să fie prezentate la sfârșitul lunii ianuarie.

