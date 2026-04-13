UE a pierdut 7 mld. euro din limitarea exporturilor de produse alimentare în SUA, sau 25% din valoarea de dinainte de majorarea tarifelor vamale

Importatorii americani preferă din ce în ce mai mult alte țări în locul Europei pentru importurile de alimente, ca răspuns la tarifele impuse de președintele Donald Trump

Cel mai recent raport al Comitetului Regiunilor arată că exporturile de alimente ale UE către Statele Unite au scăzut cu 23,5%, reprezentând o pierdere de aproximativ 7 miliarde de euro.

„Sectorul agroalimentar al UE trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă”, subliniază rsportul. Problema este cu atât mai gravă cu cât SUA este a doua cea mai importantă piață pentru alimentele europene, reprezentând aproximativ 5,6% din exporturi.

Valoarea totală a schimburilor comerciale dintre UE și SUA se ridică la aproximativ 1,6 trilioane de euro anual și susține milioane de locuri de muncă de ambele părți ale Atlanticului.

Scăderea exporturilor este un rezultat direct al tarifelor impuse de președintele american Donald Trump, care au crescut prețurile produselor europene. Drept urmare, importatorii americani au început să caute alternative mai ieftine din alte țări.

„Producătorii se confruntă nu cu o scădere abstractă a procentelor de export, ci cu perspectiva reală a acumulării de stocuri, a scăderii marjelor de profit și a ieșirii forțate de pe piață”, se arată în raport.

Cel mai mult au de suferit produsele premium

Produsele premium – vinuri, băuturi spirtoase, ulei de măsline, brânzeturi și dulciuri – au avut cel mai mult de suferit. Amploarea prăbușirii în sectorul cărnii este și mai mare, exporturile de carne de porc către SUA scăzând cu un procent uimitor de 98,7%. În practică, aceasta înseamnă dispariția aproape completă a acestui produs de pe piață.

Pierderile sunt concentrate în câteva țări – Franța, Italia, Spania, Germania și Olanda – care cumulează peste 75% din exporturile de alimente către SUA. Întreprinderile mici și mijlocii și cooperativele, care nu au resursele financiare necesare pentru a supraviețui unei scăderi prelungite a vânzărilor, sunt cele mai vulnerabile.

Situația juridică din SUA adâncește incertitudinea. Deși în februarie 2026, Curtea Supremă a pus sub semnul întrebării autoritatea președintelui de a impune tarife vamale fără aprobarea Congresului, în practică s-au schimbat puține lucruri. Potrivit experților, tarifele rămân în vigoare. „Hotărârea Curții Supreme în sine nu elimină automat tarifele percepute la importuri”, subliniază Marcin Majewski de la PwC. „Companiile trebuie în continuare să le aplice, iar riscul unor modificări ulterioare rămâne foarte mare”, adaugă el. El subliniază că este din ce în ce mai greu de anticipat ce tarife vor fi valabile la momentul livrării.

Amploarea disputei este în creștere. Economiștii estimează că valoarea potențialelor rambursări tarifare ar putea ajunge până la 170 de miliarde de dolari. Deși majoritatea costurilor sunt suportate de companiile americane, impactul este resimțit și de întreprinderile din Uniunea Europeană.

Europa caută o cale de ieșire, inclusiv prin intermediul unor noi acorduri comerciale, cum ar fi cu țările Mercosur, India și Australia. „Noile acorduri comerciale ar putea revitaliza economia europeană”, spune Lisandra Flach de la Institutul Ifo. Conform analizei sale, acestea ar putea crește producția industrială în UE cu 1,1% și PIB-ul cu 0,43%.

