UE a piedut 14% din industria sa chimică într-un deceniu

În 2024, în Uniunea Europeană s-au produs în total 224 de milioane de tone de substanțe chimice (periculoase și nepericuloase pentru sănătate) și s-au consumat 232 de milioane de tone, în scădere cu 15% a producției și o reducere cu 18% a consumului comparativ cu 2014. Cu toate acestea în 2024 s-a consemnat o mică creștere atât pentru pentru producție cât și pentru consum, de 6%, respectiv 5%, arată datele publicate marți de Eurostat.

Statistica prezintă o analiză a indicatorilor compilați de Eurostat, care acoperă producția și consumul de substanțe chimice industriale în Uniunea Europeană, cu accent deosebit pe substanțele periculoase pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Indicatorii reprezintă volumul (în tone) de producție și consum și nu riscurile reale asociate cu utilizarea substanțelor chimice, adică datele privind producția și consumul nu descriu expunerea la substanțe chimice periculoase.

Reducerea producției și consumului, atât a substanțelor dăunătoare sănătății cât și mediului, reprezintă un fapt pozitiv, care reduce riscurile unor poluări accidentale. În același timp, această scădere accentuată este cauzată și de scăderea producției industriale, a cererii restrânse și a pierderii competitivității UE în fața principalilor concurenți mondiali.

În 2024, producția de substanțe chimice periculoase pentru sănătate a fost de 172 de milioane de tone în UE, în scădere cu 33 de milioane de tone față de 2014 (-16%). În același timp, producția de substanțe chimice periculoase pentru mediu a ajuns la 66 de milioane de tone, cu 7,9 milioane de tone mai puțin față de 2014 (-11%). Aceste două subcategorii de substanțe chimice periculoase se suprapun.

Utilizarea substanțelor chimice periculoase pentru sănătate a fost de 170 de milioane de tone în 2024, în scădere cu 22% față de acum un deceniu. Consumul de substanțe chimice periculoase pentru mediu a scăzut, de asemenea (-32%) și a totalizat 53 de milioane de tone în 2024.

Per total, consumul de substanțe chimice periculoase din UE a scăzut substanțial, cu 47 de milioane de tone din 2014. Această scădere include o reducere cu 18 milioane de tone a consumului celor mai nocive substanțe (de la 48 de milioane la 30 de milioane de tone) în aceeași perioadă, reflectând eforturile de reducere a celor mai dăunătoare substanțe chimice.

Cititi si: Industria chimică din UE cere Comisiei un plan de salvare în 10 puncte

***