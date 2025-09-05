UE a inaugurat Jupiter – supercomputerul creat pentru a stimula progresul în AI

Uniunea Europeană a inaugurat, vineri, primul său computer ultrarapid, Jupiter, dezvoltat pentru a recupera întârzierile acumulate în sectorul Inteligenței Artificiale (AI) și pentru a consolida cercetarea științifică, în special în domeniul climei.

Noul supercalculator Jupiter, inaugurat de comisarul pentru inovație, Ekaterina Zaharieva, și de cancelarul Friedrich Merz la Forschungszentrum Jülich în Germania, a devenit oficial primul sistem european care a atins pragul exascale – și anume, efectuarea a mai mult de un cvintilion de operațiuni pe secundă.

Este un nivel de putere de calcul comparabil cu agregarea capacităților de calcul ale unui milion de telefoane inteligente moderne. Odată cu această etapă, Europa intră în liga mondială a calculului de înaltă performanță.

Clasat oficial ca cel mai puternic supercomputer din Europa și al patrulea cel mai rapid din lume, Jupiter combină performanța de neegalat cu un accent puternic pe durabilitate. Sistemul funcționează în întregime pe bază de energie din surse regenerabile și dispune de răcire și reutilizare a energiei de ultimă generație, ceea ce îl face cel mai eficient modul de supercalculatoare din punct de vedere energetic din lume, astfel cum confirmă poziția sa numărul unu în clasamentul Green500.

Cu o putere de calcul care depășește un exaflop, Jupiter va transforma știința, inovarea și elaborarea politicilor în întreaga Europă. Cercetătorii vor putea acum să ruleze modele climatice și meteorologice la rezoluție la scară kilometrică, permițând previziuni mult mai precise ale evenimentelor extreme, cum ar fi valurile de căldură, furtunile puternice și inundațiile.

Supercomputerul va sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor de AI; capacitatea sa de supercalcul va sprijini viitoarea fabrică de AI (JAIF), anunțată în martie 2025, care va pregăti modele lingvistice de vârf de mari dimensiuni (LLM) pentru IA generativă și tehnologiile digitale de generație următoare.

Jupiter reprezintă o investiție comună în valoare de 500 de milioane euro din partea UE și a Germaniei, canalizată prin intermediul întreprinderii comune EuroHPC. Aceasta face parte din strategia mai amplă a Europei de a dezvolta o rețea de gigafabrici de AI.

