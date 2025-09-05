cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

5 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

UE a inaugurat Jupiter – supercomputerul creat pentru a stimula progresul în AI

Rss
De Iulian Soare

5 septembrie, 2025

Uniunea Europeană a inaugurat, vineri, primul său computer ultrarapid, Jupiter, dezvoltat pentru a recupera întârzierile acumulate în sectorul Inteligenței Artificiale (AI) și pentru a consolida cercetarea științifică, în special în domeniul climei.

Noul supercalculator Jupiter, inaugurat de comisarul pentru inovație, Ekaterina Zaharieva, și de cancelarul Friedrich Merz la Forschungszentrum Jülich în Germania, a devenit oficial primul sistem european care a atins pragul exascale – și anume, efectuarea a mai mult de un cvintilion de operațiuni pe secundă.

Este un nivel de putere de calcul comparabil cu agregarea capacităților de calcul ale unui milion de telefoane inteligente moderne. Odată cu această etapă, Europa intră în liga mondială a calculului de înaltă performanță.


Clasat oficial ca cel mai puternic supercomputer din Europa și al patrulea cel mai rapid din lume, Jupiter combină performanța de neegalat cu un accent puternic pe durabilitate. Sistemul funcționează în întregime pe bază de energie din surse regenerabile și dispune de răcire și reutilizare a energiei de ultimă generație, ceea ce îl face cel mai eficient modul de supercalculatoare din punct de vedere energetic din lume, astfel cum confirmă poziția sa numărul unu în clasamentul Green500.

Cu o putere de calcul care depășește un exaflop, Jupiter va transforma știința, inovarea și elaborarea politicilor în întreaga Europă. Cercetătorii vor putea acum să ruleze modele climatice și meteorologice la rezoluție la scară kilometrică, permițând previziuni mult mai precise ale evenimentelor extreme, cum ar fi valurile de căldură, furtunile puternice și inundațiile.

Supercomputerul va sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor de AI; capacitatea sa de supercalcul va sprijini viitoarea fabrică de AI (JAIF), anunțată în martie 2025, care va pregăti modele lingvistice de vârf de mari dimensiuni (LLM) pentru IA generativă și tehnologiile digitale de generație următoare.

Jupiter reprezintă o investiție comună în valoare de 500 de milioane euro din partea UE și a Germaniei, canalizată prin intermediul întreprinderii comune EuroHPC. Aceasta face parte din strategia mai amplă a Europei de a dezvolta o rețea de gigafabrici de AI.

(Citește și OpenAI lansează ChatGPT-5 – Cursa globală pentru inteligența artificială accelerează)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

OpenAI, evaluare de 500 de mld. dolari. Creatorul ChatGPT a lansat primele modele open-source

 

Comparație ChatGPT vs DeepSeek. Analiză în 7 puncte

 

Face ChatGPT temele Comisiei? Parlamentul European cere lămuriri privind calitatea slabă a răspunsurilor funcționarilor

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți