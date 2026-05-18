UDMR la consultările de la Cotroceni: UDMR nu susține un guvern în spatele căruia se află AUR și vrea refacerea coaliției. Kelemen Hunor: ”e imposibilă o soluție care să dureze până în 2028”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, că Varianta cea mai corectă ar fi o majoritate parlamentară transparentă şi solidă pentru susținerea viitorului guvern, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, luni, după discuțiile cu șeful statului.

Președintele formațiunii a mai spus că pentru UDMR nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.

”Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, fiindcă ceea ce ne aşteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică şi majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern şi, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern, şi ar trebui încercată o refacere a coaliţiei, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate”, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor, după consultări.

Kelemen Hunor crede că e aproape imposibilă o soluție care să dureze până în 2028

”Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susţine o astfel de soluţie. Un guvern minoritar nu poate supravieţui foarte mult şi, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susţinute. În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate”, a mai afirmat el.

Potrivit lui Kelemen Hunor, important este să ştie ce doreşte să facă noul guvern ca să aibă şi majoritate în spatele lui, ce doreşte să facă în acest an cu bugetul şi pe la începutul anului viitor, fiindcă, aşa cum se conturează şi a văzut poziţiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găseşti o soluţie cu care poţi să mergi până în 2028 ci poate trebuie luat în etape.

”Se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluţie. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluţie, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituţională şi nici nu se poate exclude că la un moment dat şi în România se ajunge la alegeri anticipate. Dar nu asta ar fi soluţia, nu asta ar fi momentul şi trebuie evitat din punctul nostru de vedere”, a mai spus Kelemen Hunor.

