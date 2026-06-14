UDMR nu a luat o decizie privind susținerea noului premier desemnat Adrian Veștea. Invocă lipsa informațiilor privind programul de guvernare și majoritatea parlamentară

UDMR a anunțat că nu a luat, în urma ședinței de duminică seara, nicio decizie privind poziționarea față de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, invocând lipsa unor informații esențiale legate de structura viitorului Executiv și de susținerea parlamentară.

Senatorul UDMR Turos Lóránd (foto) a declarat la Digi24 că discuțiile din cadrul formațiunii nu s-au finalizat cu o hotărâre, întrucât nu a fost prezentat un plan clar de guvernare și nici componența cabinetului propus. Potrivit acestuia, UDMR consideră necesar să existe o imagine completă asupra majorității care ar putea susține viitorul guvern înainte de a lua o decizie politică.

„Noi am avut azi o discuție, nu am luat o decizie pentru că nu avem destule informații. Trebuie să vedem ce guvern dorește și ce majoritate. E foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează sau dacă contează pe sprijinul partidului, pentru că ar fi firesc să fie susținut de PNL”, a declarat Turos Lóránd.

Acesta a subliniat că formațiunea nu dorește să fie parte a unui demers politic care ar putea duce la destabilizarea altor partide, făcând referire la posibile tensiuni interne în PNL în contextul nominalizării lui Adrian Veștea. În acest sens, UDMR a transmis că nu va susține o formulă guvernamentală care ar putea genera o ruptură politică majoră în interiorul liberalilor.

„Nu dorim, dacă această nominalizare ar fi ruperea PNL, nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Liberalii au un cuvânt important de spus în ce se va întâmpla. În momentul de față nu știm dacă partidul îl susține, ce program de guvernare va avea, cu ce cabinet vrea să lucreze. Vom lua decizia după ce primim aceste informații”, a adăugat senatorul UDMR.

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