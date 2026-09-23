Kelemen Hunor: „Concluzia UDMR este că ne asumăm votul pentru Guvernul Siegfried Mureşan”

”În urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, pentru un Cabinet Siegfried Mureșan, a anunțat Kelemen Hunor, după discuția pe care parlamentarii maghiari au avut-o marți seara cu premierul desemnat.

UDMR va vota Cabinetul Mureșan, dar este conștient că deocamdată nu există majoritatea necesară învestirii. Numărul de parlamentari ai fiecărei formaţiuni care şi-a anunţat susţinerea pentru cabinetul propus de Siegfried Mureşan ar cumula 171 de voturi, dintre care 81 de la PNL, 59 din partea USR şi 31 de la parlamentarii UDMR.

PSD și AUR consideră și ele că nu există șanse ca 233 de parlamentari să voteze Cabinetul Mureșan.

„Asta, dacă toată lumea este prezentă, nimeni nu e bolnav, nimeni nu e plecat şi toată lumea votează pentru. Domnul Mureşan va discuta cu PSD-ul, a şi anunţat acest lucru, cu domnul Grindeanu. Nu ştiu care va fi discuţia, nu ştiu când va fi discuţia, fiindcă nu e treaba mea să stau lângă domnul Mureşan la o astfel de discuţie. El vine cu programul de guvernare, cu oferta, va avea această discuţie cu colegii din PSD, va avea o discuţie cu grupul minorităţilor, ne-a zis că mâine, probabil că după ce termină discuţia acolo, merge la ei. Nu ştiu care vor fi acolo discuţiile, dar cunoscând cât de cât programul de guvernare, sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităţilor nu ar avea de ce să nu îl susţină, fiindcă ceea ce am avut în programul trecut la capitolul minorităţi se va afla şi în noul program de guvernare. Dar, sigur, trebuie aşteptată decizia lor. Asta înseamnă 188 de voturi, dacă noi considerăm că grupul minorităţilor va vota pentru acest guvern. Şi atunci mai sunt neafiliaţii, unde eventual poţi să discuţi individual, că ei nu au un grup, nu au posibilitatea de a discuta. 20, dar acolo permanent există o mişcare în sus, în jos. Asta ar însemna 208”, a explicat Kelemen Hunor, la Euronews România.

Siegfried Mureșan exclude majorarea taxelor, propune eliminarea celorparafiscale, conform liderului UDMR

Programul de guvernare propus de Siegfried Mureşan nu va prevedea creşterea TVA şi nici alte taxe. ”Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale”, conform liderului UDMR.

„De crescut, în niciun caz! Noi am spus că, dacă condiţiile economice ne permit, trebuie să mergem spre scădere, dar asta nu poţi să spui astăzi că se face mâine-poimâine, evoluţia economică ne va da un indiciu”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Euronews România, referindu-se la prevederile din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan în ceea ce priveşte TVA.

Dimpotrivă, programul propune chiar eliminarea unor taxe parafiscale:

„Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale. Eu am spus că mai puţin din zona culturală, fiindcă pentru asociaţiile de creatori trebuie să păstrezi acea finanţare care vine din timbrul cultural, timbrul literar, muzical, arhitectural şamd. Chiar vrem să reducem taxele parafiscale, nu doreşte nimeni să crească taxele. Taxarea muncii trebuie redusă, e o altă idee pe care o veţi regăsi în program”, a explicat Kelemen Hunor.

Siegfried Mureșan s-a întâlnit marți seara și cu parlamentarii USR, celălalt partid care-l susține, cărora le-a mulțumit pentru sprijin.

„Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României, mult timp de acum înainte”, a scris, miercuri dimineaţă, pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureşan, alături de fotografii de la întâlnire.

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