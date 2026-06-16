UDMR a decis să nu facă parte din Guvernul Veștea și le recomandă parlamentarilor săi să nu-l voteze

UDMR a decis, în şedinţa de marţi, că nu va face parte din Guvernul Veştea. Consiliul Permanent al Uniunii a formulat recomandat să nu fie votat acest executiv, dar decizia o iau grupurile reunite din Camera Deputaţilor şi Senat, a anunțat liderul deputașilor formațiunii, Csoma Botond.

”După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut şi în presă, am văzut că ar fi nevoie şi de voturile neafilaţilor, care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dorit să ajungem în aceeaşi barcă cu aceşti deputaţi şi senatori neafilaţi care vin din aceste partide”, a spus Csoma Botond, după şedinţa UDMR.

Decizia privind votarea se ia, conform Statutului UDMR, la nivelul grupurilor parlamentare, însă recomandarea Consiliului Permanent este de a nu vota acest guvern, iar membrii Uniunii sunt disciplinați, a explicat Botond.

”Acum am decis în privinţa participării la guvernare şi am decis în Consiliul Permanent că UDMR nu va face parte din guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia. Dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camerele Deputaţilor şi Senat iau decizia în mod autonom şi decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare, dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite şi recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez şi e foarte important, decizia finală aparţine statutar grupurilor parlamentare”, a spus Botond.

El a precizat că nu crede că vor exista voturi diferite din partea parlamentarilor UDMR, precizând că sunt o formațiune disciplinată, care respectă deciziile luate. Csoma Botond a mai spus că este posibil ca Adrian Veștea să nici nu mai ajungă la votul Parlamentului, așa cum s-a întâmplat și cu Eugen Tomac.

UDMR dorește în continuare un guvern al fostei coaliții, fără Bolojan

Liderul deputaților UDMR a precizat însă că, pentru deblocarea crizei politice, ar trebui negociat un guvern cu partidele din fosta coaliție, dar că Ilie Bolojan nu mai poate fi desemnat premier.

„Nu dăm noi indicații PNL, dar credem cu tărie că Ilie Bolojan nu mai poate ajunge premier și trebuie să vedem ce soluții alternative ar putea exista. Am făcut analiza lipsei dialogului și am constatat că există lipsa dialogului din ambele părți. Cred că ar trebui restabilit dialogul. Nu ne-am uitat la trecut, am luat această decizie cu gândul la viitor. Eu cred că ar trebui să luăm o decizie politică cât mai rapid, să avem un guvern cu putere de decizie deplină. Să ne așezăm la masa dialogului cu președintele Nicușor Dan, cu toții. Nu știu ce ar putea să ne spună domnul Veștea. Eu respect deciziile statutare ale UDMR”, a mai declarat Csoma Botond.

Adrian Veștea a aflat decizia UDMR la ieșirea din cu suveraniștii conduși de Victor Ponta (Uniți pentru România). PACE i-a cerut lui Veștea posturi în executiv

Adrian Veștea a aflat decizia UDMR la ieșire din negocierile cu Victor Ponta (grupul suveraniștilor Uniți pentru România, foști în SOS și POT, acum neafiliați), begocieri la care a fost însoțit de Marian Neacșu (PSD).

Anterior a discutat cu grupul PACE, format tot din suveraniști, care a cerut să contribuie la programul de guvernare, dar ar fi solicitat și posturi în Executiv.

Situația îi complică situația premierului desemnat, care a declarat în cele două zile că are deja voturile necesare pentru învestitură, 233, și chiar peste 240. Calculele sale includeau însă și parlamentarii UDMR, precum și mai mulți liberali dezertori, astfel încât el se află în situația fostului primului premier desemnat de Nicușor Dan, Eugen Tomac, cel care și-a depus duminică mandatul.

„O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Și eu trebuie să fac niște analize, niște calcule”, le-a spus Veștea jurnaliștilor care-l așteptau la ieșirea de la întâlnirea cu PSD și suveraniștii reprezentați de Ponta.

„Am un program de guvernare care nu l-am modificat, nu e necesar ca la jumătatea anului fiscal să vii cu măsuri bugetare. De aceea am intenția de a păstra actualul ministru de Finanțe, am discutat cu domnul Nazare. E normal și moral următorul lucru: eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată. Voi face tot ce-mi stă în putință ca să depășim acest moment”, a adăugat Veștea, care nu a primit încă un răspunde la Alexandru Nazare.

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