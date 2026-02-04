UDMR cere în coaliție revenirea asupra taxelor locale. „Guvernarea va rămâne fără susţinere” politică și „nu se poate guverna împotriva societății”, avertizează Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a anunţat marţi că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale şi a măsurilor de austeritate aplicate persoanelor cu dizabilități. Și cei de la Finanţe şi premierul trebuie să înțeleagă faptul că, dacă nu dovedeşte că este pentru cetăţeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susţinere politică, şi nu se poate guverna împotriva societăţii.

Dacă Guvernul dă înapoi, „nu este un semn de slăbiciune, ci de maturitate” – liderul UDMR

Principalele declarații ale liderului UDMR, Kelemen Hunor:

”Presiunea asupra cetăţenilor e uriaşă, puterea de cumpărare a scăzut şi Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte, mai ales, acum vedem, la începutul anului, cu taxele locale. Şi este o presiune care apasă pe fiecare cetăţean, mai ales pe cei vulnerabili, persoanele cu dizabilităţi, oameni cu venituri mici şi dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Şi aici, şi eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluţie şi vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, aşa cum a făcut şi săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării şi din Apuseni, până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie, autorităţile locale, primarii să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru maşini, între limita minimă şi limita maximă, bineînţeles cum este stabilit în lege, fiindcă este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile, şi la persoanele cu dizabilităţi trebuie să ne întoarcem”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena 3.

”Nu e o chestiune de slăbiciune, că cineva a zis că nu poate Guvernul să dea înapoi, că e un semn de slăbiciune. Nu. Este un semn de înţelepciune, de maturitate. Când vezi ce consecinţe sunt, ce efecte sunt, după deciziile luate, să te întorci şi să corectezi acele decizii, eu cred că este un semn de maturitate”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai afirmat că, în cazul persoanelor cu handicap, nu e o chestiune politică, ”nu e o chestiune economică, ci e o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul”.

”Sigur, disputele politice sunt dispute politice, dar guvernarea e pentru oameni. Şi oamenii ce simt în acest moment, şi au dreptate, că toată povara a fost pusă pe ei şi, pe partea cealaltă, la reducerea de cheltuieli, nu spun că nimic, dar mult mai puţin decât ar fi trebuit. Şi statul, dacă nu dovedeşte că este pentru cetăţeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susţinere politică. Şi nu se poate guverna împotriva societăţii”.

Despre funcționarea coaliției

Kelemen Hunor s-a referit, în interviu, și la modul în care funcționează coaliția, explicând că ”e cam mult” să discuţi cinci luni în coaliţie doar două proiecte de legi, cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic.

Cu toate disfuncționalități, liderul UDMR a spus că nu poate acuza că PSD este responsabilul.

Întrebat, marţi seară, la Digi24, dacă PSD blochează reformele, aşa cum afirmă şi premierul Ilie Bolojan, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că există multe discuţii în coaliţie, dar că nu poate spune că blocajul s-ar datora PSD.

”Sunt discuţii, dar n-aş spune că blochează. Discuţiile de obicei sunt necesare. Dar, într-adevăr, pe anumite chestiuni a depăşit această coaliţie orice aşteptare, în jos. De cinci luni de zile să discuţi două proiecte de legi, administraţia locală şi centrală şi pachetul economic, e cam mult. Au fost foarte puţine măsuri de reformă adevărată, dacă e să vorbim de reforme. Au fost corecţii dorite, nedorite, necesare, foarte necesare pentru a echilibra bugetul”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Rotativa se va face în 2027, nu există niciun dubiu, ”e scris pe hârtie”

Întrebat dacă PSD se teme că PNL nu va respecta înţelegerea cu rotativa de premier în 2027, Kelemen Hunor a răspuns că ar fi prea devreme şi lipsită de logică o astfel de atitudine din partea social-democraţilor.

”Dacă vrei să joci politic pe rotativă, cu care eu nu am fost de acord de la bun început, asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul anului 2027, nu acum. Acum, dacă cineva încearcă şi gândeşte raţional în această lume devenită iraţională, PSD ar avea interesul să-l împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze. De aceea eu nu cred în această logică, pur şi simplu nu se susţine. Eu înţeleg simpatiile, antipatiile, dar logic, raţional gândind, PSD ar trebui să fie cel care spune «Hai Ilie, fă, fă, du-te»”, a spus Kelemen Hunor.

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă.

„Ilie Bolojan e un dur. La anumite momente e nevoie să se întoarcă şi el la anumite decizii”

Kelemen Hunor a declarat, tot marţi seară, la Digi 24, că premierul Ilie Bolojan este un dur, dar că asta nu e o noutate, pentru că ”aşa a funcţionat şi la Oradea”.

”E un dur, da, el aşa e. Aşa a funcţionat la Oradea. Aşa este Ilie Bologian, nu e o noutate pentru nimen”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Întrebat dacă asta e bine sau rău, Kelemen Hunor a precizat că în anumite momente este însă necesar ca premierul să revină asupra unor decizii luate de Guvern.

”La anumite momente e nevoie să se întoarcă şi el la anumite decizii luate şi, dacă reuşeşte, şi sper că va reuşi, dăm toate argumentele şi tot sprijinul pentru acest lucru, atunci în celelalte cazuri e de bine. Dar orice om şi mai ales un premier într-un guvern are această posibilitate şi are această putere de a spune ok, corectăm acest lucru în acest moment”, a explicat Kelemen Hunor.

Dacă există o solicitare a societăţii, poţi corecta o decizie, a mai spus liderul UDMR, dând ca exemplu creşterea taxelor şi impozitelor locale.

”Eu spun că în momentul în care există o greşeală sau când există o solicitare din partea societăţii şi tu poţi să corectezi acea greşeală sau poţi să răspunzi pozitiv la aşteptarea societăţii fără să afectezi echilibrul bugetar atunci trebuie să faci acest pas”, a argumentat Kelemen Hunor.

