UDATE Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 14-a / Israelul lovește depozitele de armament ale Iranului și un centru de comandă al Gardienilor Revoluției. Donald Trump: „Distrugem complet regimul terorist!”

Armata israeliană a lansat, vineri, o serie de atacuri în orașele iraniene Teheran, Shiraz și Ahvaz, în cea de-a 14-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu.

Atacurile din Teheran și Shiraz au vizat zone în care se produceau și se depozitau arme, în timp ce atacurile din Ahvaz au vizat un centru de comandă al Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), scrie The Guardian.

Anterior, IDF a emis avertismente de evacuare pentru anumite zone din Teheran și Qazvin, situat la aproximativ 144 de kilometri (89 mile) nord-vest de capitala iraniană.

De la Washington, președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment pentru regimul de la Teheran.

„Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte moduri, însă, dacă citiți ziarul Failing New York Times, veți crede în mod eronat că nu câștigăm. Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție. Urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni”, a scris președintele american, pe rețeaua Truth Social.

„Au ucis oameni nevinovați în toată lumea timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid pe ei. Ce mare onoare este să fac acest lucru!”, a adăugat liderl de la Casa Albă.

Primul deces în rândul trupelor franceze

Un militar francez a murit în timpul unui atac în regiunea Erbil din Kurdistanul irakian, a anunțat președintele Emmanuel Macron, în noaptea de joi spre vineri.

Este primul soldat francez ucis de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de loviturile israeliano-americane asupra Iranului din 28 februarie și care s-a extins în mai multe țări din regiune. De la începutul războiului, șapte soldați americani și-au pierdut viața în Kuweit și Arabia Saudită, potrivit comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

„Plutonierul-șef Arnaud Frion din al 7-lea batalion de vânători de munte de la Varces a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a scris șeful statului, confirmând și că mai mulți militari francezi au fost răniți.

Atacul viza forțe antiteroriste, potrivit președintelui francez. În cadrul unei coaliții internaționale antijihadiste conduse de Washington, militari din mai multe țări, inclusiv Italia și Franța, instruiesc în Kurdistanul irakian membri ai forțelor de securitate kurde.

Tot în Irak, un avion american de realimentare s-a prăbușit în vestul țării, a anunțat joi Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), precizând că pierderea avionului KC-135 nu a fost provocată de tiruri ostile. Patru dintre cei șase membri ai echipajului și-au pierdut viața.

