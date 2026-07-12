Zelenski anunță remanierea guvernului și o schimbare de strategie politică a Ucrainei. Cine ar putea ar putea fi următorul premier

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică o remaniere guvernamentală şi a declarat că i-a oferit prim-ministrului Iulia Svîrîdenko, numită în funcţie vara trecută, un nou rol, pentru a o pune în „relaţie cu un partener-cheie”, fără a oferi mai multe detalii, conform News.ro.
„Ucraina îşi schimbă strategia politică”, a declarat Zelenski într-un mesaj pe X, adăugând că „aceste schimbări necesită o reînnoire” a guvernului, fără a oferi detalii suplimentare.
„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa transparentă, consecventă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie”, a declarat Zelenski pe X.
Svîrîdenko fusese numită premier în iulie 2025 – Ar urma să meargă ambasador în SUA
„Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să efectuăm schimbările corespunzătoare în cadrul Guvernului Ucrainei”, a adăugat el.
„Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă, va fi desemnată o persoană specifică, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivel de conducere. În Ucraina vor avea loc schimbări de personal pentru a asigura punerea în aplicare a strategiei politice actualizate”, a precizat Zelenski.
Zelenski nu a precizat noua funcţie a lui Svîrîdenko sau numele succesorului acesteia, dar a adăugat că vor avea loc schimbări şi în rândul şefilor agenţiilor de aplicare a legii.
Deputatul din opoziţie Iaroslav Jelezniak afirmase că Svîrîdenko va prelua probabil funcţia de ambasador în Statele Unite. „Asta înseamnă că va părăsi funcţia de prim-ministru şi că întregul guvern va fi remaniat”, a declarat Jelezniak pe Telegram.
Conform legislaţiei ucrainene, demisia prim-ministrului trebuie aprobată de parlament şi implică demisia întregului guvern, precizează Reuters.
Deputaţii citați de agenția de presă afirmă că printre posibilii succesori se numără inclusiv predecesorul lui Svîrîdenko – actualul ministru al energiei Denîs Şmîhal -, dar și ministrul apărării Mîkhailo Fedorov sau Serhii Koreţki, şeful companiei energetice de stat Naftogaz.
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