cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

12 iulie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Zelenski anunță remanierea guvernului și o schimbare de strategie politică a Ucrainei. Cine ar putea ar putea fi următorul premier

Rss
De Iulian Soare

12 iulie, 2026

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică o remaniere guvernamentală şi a declarat că i-a oferit prim-ministrului Iulia Svîrîdenko, numită în funcţie vara trecută, un nou rol, pentru a o pune în „relaţie cu un partener-cheie”, fără a oferi mai multe detalii, conform News.ro.

„Ucraina îşi schimbă strategia politică”, a declarat Zelenski într-un mesaj pe X, adăugând că „aceste schimbări necesită o reînnoire” a guvernului, fără a oferi detalii suplimentare.

„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa transparentă, consecventă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie”, a declarat Zelenski pe X.

Svîrîdenko fusese numită premier în iulie 2025 – Ar urma să meargă ambasador în SUA


„Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să efectuăm schimbările corespunzătoare în cadrul Guvernului Ucrainei”, a adăugat el.

„Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă, va fi desemnată o persoană specifică, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivel de conducere. În Ucraina vor avea loc schimbări de personal pentru a asigura punerea în aplicare a strategiei politice actualizate”, a precizat Zelenski.

Zelenski nu a precizat noua funcţie a lui Svîrîdenko sau numele succesorului acesteia, dar a adăugat că vor avea loc schimbări şi în rândul şefilor agenţiilor de aplicare a legii.

Deputatul din opoziţie Iaroslav Jelezniak afirmase că Svîrîdenko va prelua probabil funcţia de ambasador în Statele Unite. „Asta înseamnă că va părăsi funcţia de prim-ministru şi că întregul guvern va fi remaniat”, a declarat Jelezniak pe Telegram.

Conform legislaţiei ucrainene, demisia prim-ministrului trebuie aprobată de parlament şi implică demisia întregului guvern, precizează Reuters.


Deputaţii citați de agenția de presă afirmă că printre posibilii succesori se numără inclusiv predecesorul lui Svîrîdenko – actualul ministru al energiei Denîs Şmîhal -, dar și ministrul apărării Mîkhailo Fedorov sau Serhii Koreţki, şeful companiei energetice de stat Naftogaz.

(Citește și: Zelenski: China a avertizat Rusia, „sub formă de ultimatum”, să nu folosească arme nucleare împotriva Ucrainei – „Este prima dată când chinezii au reacționat foarte clar și foarte dur”)

(Citește și: FT: Donald Trump ia în calcul extinderea sprijinului militar pentru Ucraina – Diplomat NATO: „Lui Trump îi plac învingătorii, iar Ucraina a început să câștige”)

(Citește și: Declarația finală a Summitului NATO: Angajament pentru Articolul 5 – Achiziții militare de 50 mld. $ – Investiții în noile tehnologii – Susținere pentru Ucraina – 140 de mld. $ va primi Kievul în 2026 și 2027, în echipamente militare și asistență)

(Citește și: ”Ucraina primește licențe pentru producția de sisteme americane Patriot – Donald Trump: ”Lucrăm la un pachet de securitate care va asigura că Ucraina nu va fi atacată din nou””)

(Citește și: Contracte majore de armament, semnate la summitul NATO de la Ankara de țările europene -România a semnat două inițiative comune, Europa se va implica mai mult în apărarea continentului, crește rolul Turciei în regiune)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți