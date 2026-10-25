Ucraina vrea să-și dezvolte propria rețea de sateliți de comunicații, după limitările Starshield – scrisoare de intenție semnată cu companiile finlandeze Iceye și Nokia

Ucraina analizează planuri de construire a unei rețele proprii de comunicații prin satelit împreună cu două companii finlandeze de tehnologie – Iceye și Nokia -, pe fondul restricțiilor impuse serviciilor Starshield, cre perturbă operațiunile militare și au pus problema dependenței de sateliții comerciali americani.

Starshield este programul de sateliți al SpaceX destinat sectorului militar și guvernamental. În timp ce serviciul standard Starlink oferă acces la internet consumatorilor comerciali și civili, Starshield utilizează platforma tehnologică și capacitățile de lansare ale Starlink pentru a construi sisteme dedicate, de înaltă securitate, destinate agențiilor de apărare și partenerilor din domeniul securității naționale, inclusiv Ucrainei.

Producătorul de sateliți Iceye și producătorul de echipamente de telecomunicații Nokia au anunțat pe 22 octombrie că au semnat o scrisoare de intenție cu Ministerul Apărării din Ucraina pentru a analiza posibilitatea dezvoltării unei rețele sigure de bandă largă pe care Kievul ar putea să o dețină și să o opereze, relatează Space News.

Anunțul a coincis cu o vizită în Ucraina a prim-ministrului Finlandei.

Obiectivul Kievului – control total asupra sistemului. Primii sateliți, disponibili din 2028

Sistemul propus i-ar oferi Ucrainei controlul asupra sateliților, infrastructurii terestre și terminalelor utilizatorilor. Iceye și Nokia, care au anunțat un parteneriat mai amplu la începutul acestei luni, se așteaptă ca primii lor sateliți de comunicații să fie disponibili în 2028.

Acordul este preliminar. Companiile nu au dezvăluit valoarea contractului, modalitățile de finanțare sau numărul de sateliți, iar Ucraina nu s-a angajat să achiziționeze un sistem.

Ultimele limitări impuse de Starlink au afectat operațiunile militare ale Ucrainei

Anunțul vine într-un moment delicat pentru Ucraina, a cărei armată s-a bazat, de la invazia Rusiei, în mare măsură, pe rețeaua Starlink a SpaceX.

Restricțiile impuse în această lună asupra serviciilor de comunicații prin satelit ale SpaceX, utilizate de forțele ucrainene, au afectat operațiunile cu drone, declanșând o dispută cu privire la cine a autorizat aceste modificări.

Casa Albă, Pentagonul și directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, au oferit explicații contradictorii, subliniind dificultățile cu care se confruntă guvernele atunci când comunicațiile militare critice depind de rețele operate de entități private.

The Wall Street Journal a relatat că Musk a ordonat restricții asupra terminalelor satelitare utilizate de dronele ucrainene în urma discuțiilor cu oficiali ai Casei Albe, dar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a negat că Pentagonul ar fi dispus aceste restricții, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că deciziile privind utilizările permise și vitezele erau reglementate de contractele comerciale ale SpaceX.

Oficiali americani și ucraineni au declarat joi pentru „The Wall Street Journal” că serviciul funcționa aproape de normal, deși unii oficiali ucraineni au spus că nu fusese restabilită funcționalitatea completă.

Disputa a atras atenția Congresului. Un grup bipartizan format din nouă senatori a solicitat o anchetă a inspectorului general al Pentagonului cu privire la aceste întreruperi, inclusiv pentru a stabili dacă oficialii americani au autorizat restricțiile sau dacă aveau cunoștință de acestea în prealabil.

Controversa reia o confruntare anterioară privind rolul Starlink în războiul din Ucraina. În 2022, SpaceX a refuzat să activeze acoperirea în apropierea Crimeii ocupate de Rusia pentru un atac planificat al Ucrainei cu drone maritime asupra Flotei ruse din Marea Neagră.

Incidentul a devenit public în 2023, stârnind critici cu privire la capacitatea unei companii comerciale de a influența operațiunile militare prin deciziile privind disponibilitatea serviciilor satelitare.

Dependența Ucrainei de SpaceX

Pentagonul a achiziționat serviciile de comunicații Starshield ale SpaceX prin intermediul programului de contractare „Proliferated Low Earth Orbit” al Forțelor Spațiale. Oficialii Pentagonului au declarat că firma trebuie să respecte termenii contractelor guvernamentale, dar armata nu poate dicta modul în care SpaceX își gestionează rețeaua comercială Starlink, pe care Ucraina o utilizează pe scară largă.

Pentru guvernele europene, această dispută conferă un caracter de urgență eforturilor de dezvoltare a unor sisteme suverane de comunicații prin satelit.

„Ucraina are nevoie de sisteme de comunicații prin satelit sigure, suverane și de înaltă performanță, pe care să le controleze”, a declarat Rafal Modrzewski, director executiv și cofondator al Iceye.

Iceye furnizează imagini Ucrainei încă din 2022. A semnat o scrisoare de intenție și cu Polonia

Iceye are o relație consolidată cu forțele armate ucrainene. Compania cu sediul la Helsinki, fondată în 2014, operează o constelație de sateliți mici de imagistică radar, capabili să colecteze informații pe timp de noapte și prin stratul de nori.

Aceasta furnizează imagini Ucrainei încă din 2022 și și-a extins activitatea la vânzarea de sateliți specializați și sisteme terestre asociate către clienți guvernamentali care doresc să dispună de capacități independente de culegere a informațiilor.

De asemenea, compania și-a extins activitatea în domeniul apărării la nivel european. Anul trecut, a înființat o societate mixtă cu contractorul german din domeniul apărării Rheinmetall pentru fabricarea de sateliți în Germania.

Mai recent, Iceye și grupul de apărare de stat din Polonia, Polska Grupa Zbrojeniowa, au semnat o scrisoare de intenție pentru a explora posibilitatea unui sistem suveran de comunicații militare prin satelit pentru forțele armate poloneze.

Comunicațiile în bandă largă ar reprezenta o nouă ramură de activitate pentru Iceye, a cărei expertiză se concentrează pe construirea și operarea sateliților cu imagistică radar.

Nokia, investitor strategic în Iceye

Nokia ar contribui cu experiența sa în domeniul comunicațiilor fără fir, al rețelelor securizate și al gestionării rețelelor. Compania furnizează echipamente de rețea terestre și software către AST SpaceMobile, care dezvoltă o rețea de bandă largă prin satelit capabilă să se conecteze direct la telefoanele mobile.

Nokia Bell Labs a dezvoltat o rețea celulară 4G compactă care a zburat spre Lună la bordul unei nave spațiale Intuitive Machines în martie 2025. Echipamentul a funcționat pentru scurt timp, însă misiunea nu a reușit să stabilească conexiunea celulară planificată din cauza unor probleme apărute după aterizarea modulului de aterizare.

Nokia a devenit investitor strategic în Iceye în iunie, în cadrul unei runde de finanțare care a depășit 1 miliard de dolari.

În cadrul parteneriatului lor, Iceye va contribui cu experiența sa în fabricarea și operarea sateliților, în timp ce Nokia va furniza tehnologia de comunicații și rețele. Companiile au în vedere sisteme de sateliți mai mici și specializate, concepute pentru a oferi conectivitate securizată în anumite zone geografice, mai degrabă decât să reproducă rețeaua globală de bandă largă a Starlink.

Această abordare ar putea permite guvernelor să mențină comunicațiile pentru misiuni militare specifice, continuând în același timp să utilizeze rețelele comerciale de sateliți pentru o conectivitate mai extinsă.

„Națiunile au nevoie de comunicații pe care să se poată baza în orice situație”, a declarat Mikko Hautala, președintele Nokia Defense. El a afirmat că acordul va explora modalități de a oferi Ucrainei un control mai mare asupra conectivității de care depinde.

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