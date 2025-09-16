Ucraina va reduce importurile de motorină din India – Cea mai mare parte din transporturi se derulează prin portul Constanța

Începând cu 1 octombrie, Ucraina va impune restricții la importurile de motorină din India din cauza achizițiilor continue de țiței rusesc de către rafinăriile indiene. În acest scop, se vor analiza mostre de motorină în laboratoare specializate pentru a detecta compuși caracteristici petrolului tip Ural provenit din Rusia, potrivit firmei de consultanță energetică ucrainene Enkorr, citată de Reuters.

Motorina cumpărată de la rafinăriile indiene a reprezentat aproximativ 18% din totalul importurilor de motorină a Ucrainei în august, conform Enkorr.

Ucraina trebuie să importe combustibil, deoarece Rusia a atacat depozitele de combustibil și rafinăriile ucrainene. Iar Kievul nu mai dorește să aprovizioneze cu combustibil din India dacă acesta este procesat din țiței rusesc.

India și China sunt principalii importatori de țiței rusesc, susținând veniturile Kremlinului din exporturile energetice.

În contextul negocierilor comerciale dificile dintre SUA și India, administrația Trump a impus tarife vamale suplimentare Indiei deoarece importă țiței rusesc.

Cel mai recent, președintele american Donald Trump a îndemnat aliații Americii din G7 să impună tarife vamale de 100% Chinei și Indiei, pedepsindu-le astfel pentru importurile energetice masive din Rusia.

În ciuda majorării tarifelor vamale impusă de SUA, rafinăriile indiene urmează să își majoreze importurile din Rusia cu cantități cuprinse între 150.000 de barili pe zi (bpz) și 300.000 bpz în septembrie, sau cu 10-20% față de volumele din august, potrivit traderilor și analiștilor.

Portul Constanța, victimă colaterală

Furnizarea de produse petroliere via portul românesc Constanța – una dintre cele mai mari surse ale pieței ucrainene – ar putea intra sub regimul de sancțiuni începând cu 1 octombrie 2025. Acest lucru a fost dezvăluit de Enkorr care citează surse din piață.

Potrivit surselor citate mai sus, motivul sancțiunilor împotriva portului Constanța ar fi importurile de combustibil provenit din Turcia și India.

Primele încercări de sancționare a portului românesc datează din vara anului 2024, dar din cauza presiunilor diplomatice ale Uniunii Europene și României, această decizie a fost abandonată.

Potrivit experților de la A-95 Consulting Group, încetarea aprovizionării din România ar crea penurie de combustibil în Ucraina, în special după distrugerea rafinăriei Kremenchuk Ukrtatnafta de către armata rusă.

„Situația de la granița de vest este, de asemenea, destul de tensionată, așa că va fi problematic să se crească importurile din această direcție deocamdată”, consideră A-95.

De asemenea, aceștia subliniază că Ucraina va avea nevoie în curând de motorină de iarnă, iar limitarea oportunităților de aprovizionare ar putea complica și mai mult situația, mai ales pe fondul previziunilor alarmante privind starea sistemului energetic în perioada toamnă-iarnă.

România a fost principalul furnizor de motorină al Ucrainei în 2024, cu un export de 1,98 milioane tone, o creștere de 34% față de anul precedent. Diesel-ul furnizat din terminalele din România nu a fost însă produs în rafinăriile românești, ci majoritar importat pentru majoritatea volumelor. Potrivit presei ucrainene, principala companie care a exportat motorină din terminalele din România în Ucraina în 2024 a fost traderul internațional Vitol, conform e.nergia.ro.

