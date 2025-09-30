Ucraina trimite o misiune militară anti-drone pentru „exerciții comune” în Danemarca

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți trimiterea unei echipe militare în Danemarca pentru a împărtăși experiența de luptă contra dronelor ruse, în cadrul unor exerciții comune.

„Băieții noștri au sosit pentru a participa la exerciții comune cu partenerii, care ar putea deveni baza unui nou sistem pentru a contracara dronele ruse”, a anunțat Zelenski, pe rețelele sociale.

Acest anunț intervine înaintea unui summit informal al Uniunii Europene prevăzut să se desfășoare miercuri și joi în Danemarca, țară unde au avut loc recent mai multe incidente misterioase cu drone, suspectate de unii că ar fi ruse, și care au provocat scurte închideri ale mai multor aeroporturi, printre care cel din Copenhaga.

De la începutul invaziei ruse în 2022, Ucraina se confruntă aproape zilnic cu atacuri cu drone de luptă ce implică uneori sute de asemenea aparate. „Experiența Ucrainei este astăzi cea mai pertinentă în Europa”, a subliniat Zelenski. „Expertiza noastră, specialiștii noștri și tehnologiile noastre pot deveni un element-cheie al viitorului Zid European contra dronelor”, a adăugat liderul ucrainean.

La rândul său, Polonia a anunțat luni trimiterea în Danemarca a unei echipe de militari pentru a ajuta la securizarea summitului, scrie Agerpres. Autoritățile daneze „ne-au cerut ajutorul, solicitând participarea de soldați polonezi”, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk în timpul unei reuniuni a guvernului.

După incursiuni în spațiul aerian european a circa 20 de drone și trei avioane de luptă ruse, țările din UE caută să-și întărească apărarea, în principal în apropiere de Rusia.

***