Ucraina – tot mai aproape să primească până la 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia

Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție pentru un potențial acord privind achiziționarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen E în următorii ani, scrie The Kyiv Independent.

Înțelegerea a fost parafată miercuri, cu prilejul vizitei în Suedia a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Zelenski a fost primit de premierul suedez Ulf Kristersson în orașul Linkoping – sediul companiei de apărare Saab, producătorul avioanelor Gripen – unde au semnat o scrisoare de intenție pentru cooperarea pe termen lung în domeniul apărării.

Deși memorandumul nu vizează noi donații imediate, acesta include posibilitatea unui acord important între Saab și Ucraina, care implică 100-150 de avioane de vânătoare Gripen E, a precizat Kristersson. „Acesta este începutul unei lungi călătorii de 10-15 ani”, a declarat șeful guvernului suedez.

Saab JAS 39 Gripen este un avion de vânătoare ușor de generația 4.5, care poate fi utilizat atât pentru misiuni defensive, cât și ofensive. Cele două țări au discutat, în repetate rânduri, posibilitatea furnizării acestui avion către Forțele Aeriene ale Ucrainei, care operează deja avioane occidentale, printre care Mirage 2000 și F-16.

Versiunea Gripen E, pe care forțele aeriene suedeze au început să o utilizeze abia în octombrie, are un motor, sisteme avionice și radar mai puternice. Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina intenționează să achiziționeze cel puțin 100 de avioane de vânătoare Gripen în cadrul viitorului contract. Partea ucraineană trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că utilizarea avioanelor Gripen poate începe încă de anul viitor, a adăugat el.

„Înțelegem împotriva cui luptăm, iar Gripen este unul dintre cele mai bune avioane de vânătoare din lume”, a spus Zelenski, menționând că piloții ucraineni au început deja antrenamentele pe avioanele suedeze.

Oferind un calendar mai puțin optimist decât Zelenski, prim-ministrul suedez a spus că primele livrări treptate ar putea începe „practic” în următorii trei ani.

Suedia a fost un susținător militar cheie al Ucrainei de la izbucnirea invaziei pe scară largă în 2022, promitând tancuri, artilerie, vehicule blindate și avioane de recunoaștere.

