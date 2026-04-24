Ucraina spune că deține „cea mai puternică poziție pe front din ultimul an”, pe măsură ce avansul Rusiei încetinește

Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că poziția țării pe linia frontului este „cea mai puternică” din ultimul an. Andrii Sybiha a atribuit acest progres superiorității Kievului în războiul cu drone și în apărarea aeriană, despre care a susținut că are capacitatea de a doborî până la 90% dintre atacuri, potrivit .

„Am redus la minimum avantajul rușilor în ceea ce privește efectivele prin utilizarea dronelor”, a spus Sybiha joi. „Pentru noi, situația de pe câmpul de luptă înseamnă consolidarea poziției noastre de negociere. Putem doborî până la 90% dintre țintele care lovesc orașele noastre… [poziția Ucrainei] pe câmpul de luptă este într-adevăr cea mai puternică, sau cea mai solidă, din ultimul an”, a adăugat el.

Cea mai slabă lună din ultimii doi ani și jumătate pentru ofensiva rusă

La începutul acestei luni, Agence France-Presse a analizat datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) și a constatat că Rusia a înregistrat aproape niciun câștig teritorial de-a lungul liniei frontului în luna martie. Este cel mai slab progres al țării din ultimii doi ani și jumătate.

Potrivit analizei, Rusia a pierdut aproape 23,2 mile pătrate de teritoriu în Ucraina de la 1 martie.

Vestea vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit apelurile pentru discuții de pace trilaterale cu Rusia, în ciuda faptului că negociatorii americani sunt în mare parte concentrați pe războiul în desfășurare din Iran.

Kremlinul a respins apelul pentru noi discuții între lideri, spunând că președintele Vladimir Putin s-ar așeza la masa negocierilor cu Zelenski doar pentru a finaliza un acord de pace deja convenit.

Uniunea Europeană a reușit să deblocheze 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut pentru Kiev

Totuși, poziția Ucrainei a fost întărită și după ce Uniunea Europeană a reușit să deblocheze 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut pentru Kiev, după ce premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a pierdut alegerile naționale în fața lui Peter Magyar săptămâna trecută. Orban blocase anterior sprijinul și fusese un aliat ferm al lui Putin și al Rusiei.

Împrumutul va permite Ucrainei să achiziționeze arme și să își susțină economia.

„Astăzi este o zi importantă pentru apărarea noastră și pentru relațiile noastre cu Uniunea Europeană”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma X joi după-amiază. „Împrumutul de sprijin european pentru Ucraina a fost deblocat – 90 de miliarde de euro pe parcursul a doi ani. Acest pachet va întări armata noastră, va face Ucraina mai rezistentă și ne va permite să ne îndeplinim obligațiile sociale față de ucraineni, așa cum sunt prevăzute de lege.”

Zelenski a spus că prima tranșă de sprijin va fi eliberată în jurul lunilor mai și iunie și va fi direcționată către „producția de armament, achiziția de arme necesare de la parteneri pe care încă nu le producem în Ucraina și pregătirea sectorului energetic și a infrastructurii critice pentru următoarea iarnă.”

