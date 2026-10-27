Ucraina și Moldova, acord de cooperare militară

Republica Moldova și Ucraina au semnat luni un acord de cooperare tehnico-militară, în cadrul unei vizite a premierului Vasile Tofan la Kiev.

Acordul deschide calea pentru schimbul de experiență în domeniul apărării și a fost anunțat de premierii celor două țări în cadrul unei conferințe de presă comune. Vasile Tofan și omologul său ucrainean, Serhii Korețki, au discutat și despre protecția spațiului aerian, securitatea energetică și transportul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova.

Premierul ucrainean Serhi Korețki a plasat semnarea acordului de cooperare tehnico-militară în contextul mai larg al securității europene și al parcursului comun al celor două țări către Uniunea Europeană, relatează Europa Liberă, preluată de Rador.

„Aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE este importantă pentru securitatea celor două țări și a întregii regiuni, la fel cum aderarea Moldovei contează și pentru securitatea Ucrainei”, a declarat Korețki, citat de Interfax-Ucraina.

De asemenea, Ucraina a propus Republicii Moldova să extindă cooperarea în cadrul Coaliției de Deminare – un grup de țări aliate care coordonează sprijinul internațional pentru Kiev în domeniul deminării.

Chișinăul vrea să învețe din experiența Kievului în apărarea antiaeriană

La rândul său, premierul moldovean Vasile Tofan a remarcat că, de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de peste 100 de ori, iar mai multe drone și fragmente de muniție au ajuns pe teritoriul acesteia.

„Nu putem ignora aceste riscuri. Ucraina a acumulat o experiență extraordinară — poate chiar cea mai bună din lume — în domeniul protecției împotriva dronelor, inclusiv datorită unor soluții tehnologice eficiente și ieftine. Vrem să preluăm această experiență și să găsim soluții pentru protejarea spațiului nostru aerian”, a declarat Tofan, citat de Suspilne.

Șeful guvernului de la Chișinău a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru obținerea unei păci „drepte și durabile” în Ucraina. El a susținut, de asemenea, că Rusia trebuie să răspundă pentru faptele sale și să returneze toți copiii ucraineni deportați.

„Vom continua să oferim Ucrainei sprijin politic, diplomatic și umanitar”, a spus premierul moldovean.

Tofan a adăugat că cele două țări lucrează la dezvoltarea coridoarelor rutiere și feroviare, modernizarea punctelor de trecere a frontierei și extinderea controalelor comune. Aceste măsuri ar urma să faciliteze comerțul, investițiile și reconstrucția Ucrainei.

Ucraina cere prelungirea reducerii de 50% pentru tranzitul feroviar

Un alt subiect important al discuțiilor a fost transportul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Kievul solicită prelungirea până în 2027 a reducerii de 50% aplicate tarifelor pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene pe teritoriul moldovean.

„Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene se intensifică. Ele afectează într-adevăr fluxurile noastre de export și impun existența unor rute alternative sigure”, a declarat Korețki.

El a mulțumit guvernului de la Chișinău pentru reducerea tarifară și a afirmat că, în primele opt luni ale anului 2026, volumul transporturilor prin Republica Moldova a crescut semnificativ, iar cantitatea de mărfuri transportate în tranzit s-a triplat.

„Am solicitat prelungirea acestor condiții și pentru 2027, pentru a avea fluxuri de export previzibile atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. Consider că este în avantajul ambelor țări: venituri suplimentare pentru Moldova și diversificare suplimentară pentru Ucraina”, a spus premierul ucrainean.

Korețki a propus și folosirea locomotivelor și a echipelor feroviare ucrainene pe tronsonul Ocnița–Berești (raionul Ungheni), pentru a spori capacitatea de tranzit. Kievul ar fi dispus să împărtășească și experiența acumulată de compania feroviară ucraineană în timpul războiului, inclusiv în ceea ce privește repararea infrastructurii și reluarea rapidă a operațiunilor după atacuri.

Cei doi premieri au discutat și despre extinderea controlului comun la alte puncte de trecere a frontierei. În context, Korețki a menționat în mod special podul temporar Iampil–Cosăuți, afirmând că acesta ar fi util ambelor țări și că principalele lucrări ar urma să fie încheiate până la sfârșitul anului.

Republica Moldova și Ucraina au convenit în august asupra reducerii cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene până la sfârșitul anului 2026.

Cooperare mai strânsă în domeniul energetic

Securitatea energetică a fost un alt subiect al discuțiilor de la Kiev. Premierul ucrainean a declarat că cele două țări au nevoie de conexiuni transfrontaliere mai dezvoltate și de mecanisme de sprijin reciproc în situații de urgență.

„Rusia folosește energia ca armă. Nu este o noutate. De aceea, avem nevoie de diversificarea surselor și a rutelor, de dezvoltarea infrastructurii de transport și de sprijin reciproc, mai ales înaintea sezonului de încălzire”, a afirmat Korețki.

El a mulțumit Republicii Moldova pentru reducerea de 90% a tarifului de intrare aplicat tranzitului gazelor și a precizat că depozitele subterane de gaze din Ucraina sunt disponibile și pentru Republica Moldova.

La rândul său, Tofan a declarat că Republica Moldova și Ucraina vor să accelereze semnarea unui memorandum de înțelegere între operatorii de transport al energiei electrice Moldelectrica și Ukrenergo și să avanseze pregătirile pentru construirea celui de-al doilea circuit al liniei electrice din zona hidrocentralei de la Nistru (Dnestrovsk), din Ucraina.

Potrivit premierului moldovean, această conexiune ar putea crește cu 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două țări.

„Este un pas important pentru consolidarea independenței și securității energetice atât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei”, a declarat Tofan, citat de Interfax-Ucraina.

Cei doi premieri au discutat și despre aprofundarea cooperării în sectorul gazelor naturale, precum și despre coordonarea gestionării debitelor de apă pe Nistru, ținând cont de volumele de apă disponibile și de necesitățile localităților situate în aval.

Înaintea vizitei la Kiev, Vasile Tofan anunțase că intenționează să discute despre posibilitatea achiziționării de gaze naturale din Ucraina, după ce guvernul de la Kiev a ridicat parțial restricțiile la export.

Totuși, după întrevederile din capitala ucraineană, nu au fost anunțate rezultate concrete privind un eventual acord de furnizare a gazelor.

Premierul moldovean a fost însoțit de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Discuții cu Volodimir Zelenski

În cursul serii, premierul Vasile Tofan s-a întâlnit la Kiev și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Într-un mesaj publicat după întrevedere, șeful guvernului moldovean a declarat că discuțiile au vizat proiecte concrete de infrastructură menite să îmbunătățească legăturile dintre cele două țări, inclusiv poduri, drumuri și căi ferate, precum și consolidarea interconexiunilor energetice.

Cei doi au discutat, de asemenea, despre gestionarea comună a resurselor de apă, în special a râului Nistru, și despre noi oportunități de cooperare pentru companiile din Republica Moldova și Ucraina. Pe agenda întrevederii s-au aflat și chestiuni de securitate, inclusiv cooperarea pentru protejarea spațiului aerian și siguranța cetățenilor.

„Moldova și Ucraina își doresc același lucru: pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri. Mergem înainte, împreună, pe drumul spre Uniunea Europeană”, a afirmat Vasile Tofan.

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