Întâlnire NATO la Bruxelles: Ucraina și Germania au semnat acorduri pentru dezvoltarea capacităților antibalistice și a sistemelor terestre robotizate



Ministrul Apărării al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, au semnat două acorduri de punere în aplicare în marja reuniunii Grupului de contact pentru apărare al Ucrainei, în formatul Ramstein și în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Documentele vizează dezvoltarea capacităților antibalistice și producția comună a sistemelor robotizate terestre „Termit” în Germania.

„Astăzi, Ucraina și Germania fac un pas comun foarte important, cred. Noi dispunem de anumite tehnologii, iar Germania dispune de alte tehnologii, iar astăzi miniștrii noștri ai apărării au semnat deja un acord pentru a pune în comun aceste capacități”, a declarat Zelenski, potrivit Ukrinform.

În cadrul reuniunii, Zelenski a repetat că Ucraina are nevoie urgentă de artilerie cu rază lungă de acțiune și de vehicule fără pilot, relatează Reuters.

Programul antibalistic

Primul acord vizează dezvoltarea cooperării industriale între companiile ucrainene și germane în domeniul apărării aeriene și antirachetă, relatează Odessa Journal.

Acesta se concentrează pe consolidarea capacităților industriale europene și ucrainene în domeniul apărării antibalistice și pe sprijinirea dezvoltării și producției viitoare de rachete interceptoare moderne.

Acest demers face parte dintr-un proiect de amploare menit să creeze o soluție europeană suverană împotriva rachetelor balistice.

Pentru Ucraina, aceasta reprezintă una dintre direcțiile prioritare pentru consolidarea protecției orașelor, a infrastructurii critice și a civililor împotriva atacurilor cu rachete rusești. Pentru Europa, este un pas către construirea propriilor capacități antibalistice moderne, bazate pe experiența Ucrainei într-un război pe scară largă.

Proiectul este implementat în cadrul acordurilor dintre președintele Volodymyr Zelenskyy și partenerii internaționali.

Producția sistemelor robotice terestre „Termit” în Germania

Al doilea acord vizează producția comună a sistemelor robotizate terestre „Termit” în Germania.

Proiectul va permite producția și livrarea în comun a câteva mii de sisteme robotizate terestre pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei. Implementarea va fi finanțată de Germania.

Zelenski speră ca rezultatele să apară până la iarnă

Întâlnirea a avut loc pe fondul continuării atacurilor rusești cu rachete și drone la scară largă asupra orașelor ucrainene, ceea ce a determinat Kievul să facă presiuni asupra partenerilor săi pentru a obține mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete interceptoare.

„Cu toții vedem că Putin mizează acum pe un singur lucru, și anume atacurile constante cu rachete, iar el dispune de rachete balistice, așa că avem nevoie de capacități antibalistice”, a declarat Zelenski în cadrul reuniunii. Rachetele balistice rusești rămân o problemă, iar noi avem nevoie de o soluție la această problemă”, a completat acesta.

Președintele de la Kiev a declarat că se așteaptă la progrese în cooperarea privind apărarea antibalistică până la sfârșitul acestui an, adăugând că Ucraina și partenerii săi ar trebui să înceapă să vadă rezultate concrete până în iarnă.

„Până în această iarnă, ar trebui să vedem deja rezultate concrete ale eforturilor noastre comune în domeniul apărării antibalistice”, a spus el, subliniind că acest efort este esențial nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea internațională în ansamblu și necesită o cooperare susținută pe termen lung.

Kievul și Berlinul au semnat, de asemenea, un acord și pentru producția comună a sistemelor robotizate terestre „Termit” în Germania.

Zelenski a descris anterior reuniunea ca fiind „importantă”, afirmând că discuțiile vor include planuri privind un sistem european de rachete antibalistice și sprijin suplimentar pentru apărarea Ucrainei.

Zelenski, îndemn către aliații occidentali să se alăture efortului

Liderul ucrainean i-a îndemnat și pe ceilalți aliați occidentali să se alăture efortului, în vederea obținerii unor rezultate până în iarnă.

„Rachetele balistice rusești rămân o problemă, iar noi avem nevoie de o soluție la această problemă. Până în această iarnă, ar trebui să vedem deja rezultate concrete ale eforturilor noastre comune în domeniul apărării antibalistice. Este ceva de care avem nevoie cu toții, nu doar Ucraina, și reprezintă un efort pe termen lung”, a mai spus Zelenski.

Ucraina și Germania vor dezvolta capacități antibalistice și vor produce în comun TerMIT, un vehicul terestru fără pilot care poate transporta până la 300 de kilograme de muniție, echipament și apă către pozițiile de pe linia frontului. Vehiculele vor fi produse în Germania.

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