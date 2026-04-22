Ucraina reia livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Europa – beneficiarii, Ungaria și Slovacia

Livrările de țiței prin conducta Drujba din Rusia către Germania vor fi reluate astăzi, relatează Reuters, citând o sursă anonimă din Ucraina. „Petrolul va începe să fie pompat prin conductă începând de mâine”, a declarat marți sursa citată de Reuters.

La sfârșitul lunii ianuarie, conducta petrolieră Drujba a fost avariată în ceea ce Ucraina a numit un atac cu drone rusești. Ungaria, însă, a acuzat partea ucraineană că a avariat intenționat conducta. Ca represalii, fostul premier Victor Orban s-a opus acordării a încă 90 de miliarde de euro către guvernul Zelenski.

Aprovizionarea cu petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, ultimele două state membre ale UE care depind de fluxurile de țiței rusesc prin conducta Drujba, a fost oprită din 27 ianuarie.

„Vom finaliza reparațiile pentru că acesta este acordul. Le-am spus că vom termina în primăvara aceasta”, a declarat Zelenski la începutul acestei luni, într-un interviu. „S-au făcut deja multe acolo… Desigur, rezervoarele distruse nu pot fi reparate rapid”, a adăugat președintele ucrainean la acea vreme. La începutul acestei săptămâni, însă, Reuters a citat surse din industrie anonime care au spus că Rusia intenționează să suspende fluxul de petrol kazah prin conducta Drujba începând cu 1 mai. Rusia trimisese deja un program revizuit de aprovizionare atât pentru Kazahstan, cât și pentru Germania, au declarat sursele.

Miercuri, Kazahstanul a confirmat suspendarea planificată, invocând constrângeri tehnice din partea Rusiei. Ministrul energiei de la Astana a sugerat că aceste constrângeri ar putea fi rezultatul daunelor aduse infrastructurii petroliere cauzate de atacurile cu drone, dar a subliniat că aceasta este doar o presupunere.

Petrolul kazah este alternativa cea mai la îndemână pentru a înlocui țițeiului rusesc în Europa, deși în volume mult mai mici. Fluxurile kazahe prin conducta Drujba care sosesc în Germania au fost în medie de 43.000 de barili zilnic începând cu 2025, a menționat Reuters, în creștere cu 44% față de anul precedent.

