Ucraina încearcă să obțină licențe din partea SUA pentru producția de rachete Patriot – Răspunsul lui Trump a fost pozitiv: „Echipele noastre vor continua să lucreze la acest lucru”

Ucraina încearcă să obțină aprobarea SUA pentru a produce pe plan intern sisteme antibalistice și rachete interceptoare, a declarat președintele Volodimir Zelenski, după întâlnirea de marți cu Donald Trump la summitul G7 din Franța. Discuțiile au loc în contextul în care Kievul încearcă să își consolideze apărarea antiaeriană pe fondul intensificării atacurilor rusești, după ce partenerii occidentali din G7 au promis sprijin mai puternic, potrivit Kyiv Post.

Vorbind cu reporterii după întâlnirile cu liderii Grupului celor Șapte (G7) de marți, Zelenski a spus că subiectul a fost discutat direct cu Donald Trump, în marja summitului din Franța, iar răspunsul președintelui american la solicitarea Kievului a fost unul pozitiv.

„Echipele noastre vor continua să lucreze la acest lucru”, a spus Zelenski. „Cu voia lui Dumnezeu, de data aceasta vom reuși să obținem licențe pentru producerea sistemelor antibalistice și a rachetelor relevante”.

El nu a precizat însă despre ce sisteme este vorba, dar analiștii arată că este vorba despre rachete interceptoare PAC-3 MSE pentru sistemele Patriot ale Ucrainei, unul din cele mai avansate sisteme de interceptare de rachete balistice convenționale ale NATO.

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Subiectul s-a numărat printre temele-cheie ale summitului G7 de miercuri, unde Zelenski a participat la o sesiune dedicată Ucrainei intitulată „Construirea păcii și securității pentru Ucraina și pentru Europa”.

Declarațiile vin în contextul în care Zelenski a vorbit despre sprijinul larg al liderilor G7 pentru Ucraina, alături de noi angajamente privind consolidarea apărării antiaeriene a țării.

Toate țările G7 au condamnat cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii civile și și-au exprimat sprijinul pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, a spus Zelenski.

„Toată lumea crede că războiul trebuie oprit”, a spus el. „Toată lumea vede că Rusia nu are nicio dorință să îl încheie și doar se joacă”.

Liderul ucrainean a adăugat că discuțiile s-au concentrat puternic pe extinderea rețelei de apărare antiaeriană a Ucrainei, inclusiv prin sisteme suplimentare și rachete interceptoare.

„Întregul G7 va lucra pentru întărirea protecției noastre”, a spus el.

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Zelenski a declarat că Trump a răspuns pozitiv solicitării privind rachete suplimentare pentru sistemele Patriot, dar nu a confirmat public că a fost luată o decizie finală.

Vorbind cu jurnaliștii în marja summitului, Zelenski a menționat că una dintre principalele provocări rămâne capacitatea limitată de producție pentru astfel de rachete.

„În primul rând, el (Donald Trump) a fost foarte pozitiv în privința faptului că ne pot ajuta mai mult cu rachete”, a spus Zelenski. „Și aceasta este într-adevăr o provocare majoră, pentru că producția nu este la nivelul nevoilor noastre. Producția are loc în SUA”.

„Pachet de iarnă” pentru Ucraina, angajat de liderii G7

Dincolo de asistența militară, Zelenski a prezentat ceea ce a descris drept un viitor „pachet de iarnă”, menit să ajute Ucraina să treacă printr-un nou sezon rece sub atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Propunerea include finanțare pentru protecția fizică a instalațiilor energetice, extinderea acoperirii apărării antiaeriene și livrări de urgență de motorină, benzină și gaze naturale în cazul unor noi atacuri asupra sectorului energetic al Ucrainei.

„Dacă războiul nu se încheie până la iarnă și apar penurii, toți partenerii noștri ne vor sprijini”, a spus Zelenski.

El a adăugat că lideri din Canada, Germania, Japonia și alte țări și-au exprimat sprijinul pentru inițiativă.

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Zelenski a mai spus că oficialii UE și-au reafirmat sprijinul pentru candidatura Ucrainei la blocul comunitar și și-au exprimat încrederea că negocierile de aderare vor continua, în pofida războiului în curs.

„Toată lumea recunoaște că Ucraina a câștigat în mod corect deschiderea clusterelor de negociere”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a evidențiat, de asemenea, interesul internațional tot mai mare pentru expertiza Ucrainei în războiul cu drone, spunând că Kievul și Ottawa lucrează la ceea ce a descris drept un posibil „acord privind dronele”.

„Vedem deja cum sancțiunile noastre cu rază lungă afectează Rusia”, a spus Zelenski, referindu-se la loviturile ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice rusești. „Au probleme serioase.”

Comentariile sale vin în contextul în care una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, Tatneft, a introdus limite temporare la achiziția de combustibil în benzinăriile din întreaga țară, după luni de atacuri ucrainene asupra sectorului rus de rafinare.

În timp ce Kremlinul continuă să respingă apelurile pentru un armistițiu, Zelenski a spus că liderii G7 sunt în mare parte de acord că Moscova trebuie să se confrunte cu o presiune sporită dacă refuză să pună capăt războiului.

„Toată lumea recunoaște că Rusia trebuie să încheie urgent acest război”, a spus el. „Altfel, sprijinul pentru Ucraina nu va face decât să crească”.

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