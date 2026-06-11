Ucraina pregătește alternativa la sistemul Patriot. Kievul mizează pe ajutorul statelor europene pentru unele componente

Ucraina a testat o nouă rachetă sol-aer concepută ca o alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot și care poate fi produsă, relatează FT. De asemenea, The Telegraph spune că regatul Unit ar putea ajuta Ucraina să dezvolte alternativa la Patriot.

Kievul s-a străduit să obțină suficiente rachete de interceptare occidentale pentru a-și proteja orașele de atacurile constante cu rachete și drone rusești, cum ar fi raidul masiv de săptămâna trecută, care a ucis cel puțin 22 de ucraineni.

Producătorul local Fire Point a anunțat că a efectuat săptămâna trecută primul test al rachetei sale de interceptare FP-7.x, pe care cofondatorul Denys Shtilierman l-a calificat drept „destul de reușit” într-un interviu acordat FT.

Fire Point afirmă că FP-7.x este destinat să contracareze amenințările rusești cu rachete balistice și drone la o fracțiune din costul sistemelor occidentale existente, precum Patriot de la Lockheed Martin și SAMP-T franco-italian, și ar putea fi produs în cele din urmă în cantități mult mai mari.

Producția în serie a rachetei ar putea începe în august, a spus Shtilierman, în așteptarea livrării unei componente cu infraroșu pentru ghidare, pe care Fire Point spera să îl achiziționeze de la Diehl Defence din Germania.

Rachetele ar fi gata până în 2027, a adăugat el.

Restul sistemului de apărare aeriană, cunoscut sub numele de Freyja, inclusiv radarele utilizate pentru detectarea și țintirea aeronavelor, precum și sistemul de comandă și control vor proveni de la parteneri europeni.

Fire Point a refuzat să confirme sau să infirme cu cine colaborează, dar oficialii europeni și ucraineni afirmă că Fire Point a purtat discuții cu firmele germane Hensoldt și Thales pentru sisteme radar, cu firma italiană Leonardo pentru radare de urmărire și detectare a țintelor, precum și cu firma norvegiană Kongsberg pentru tehnologie de comandă și control.

„Finalizarea acestui proiect depinde de rapiditatea partenerilor noștri occidentali și de momentul în care aceștia vor începe să acționeze”, a declarat Shtilierman.

Atacurile rusești au afectat încrederea în sistemul Patriot, spun experți ucraineni

Conglomeratul american de apărare Lockheed Martin produce sute de interceptori pe an pentru sistemul Patriot, dar cea mai mare parte a producției a fost destinată înlocuirii stocurilor epuizate în războiul cu Iranul.

Experții ucraineni afirmă că atacurile aeriene rusești care au loc în fiecare noapte, precum și înlocuirea lentă a rachetelor PAC-2 și PAC-3, au afectat încrederea în sistemul Patriot.

„Putem conta pe sistemele Patriot? Nu cred că mai putem”, a declarat Dmytro Kuleba, fost ministru de externe al Ucrainei. „Capacitatea industrială globală a Americii, având în vedere recentele evenimente din Iran, demonstrează că America își va păstra cele mai bune resurse pentru sine.”

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy s-a plâns, de asemenea, de livrările reduse de sisteme Patriot „din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, afirmând: „Am înlocuit tot ce am putut cu propria noastră producție internă, dar încă nu putem înlocui PAC-3.

„Colaborăm deja cu mai multe țări… la dezvoltarea capacităților antibalistice europene”, a declarat Zelenskyy, făcând aparent referire la Freyja.

Interceptorul ucrainean costă 700.000 $, față de 3,8 mil. $

Shtilierman a declarat că interceptorul său costă 700.000 de dolari, comparativ cu 3,8 milioane de dolari pe rachetă pentru sistemul Patriot PAC-3, conform estimărilor bugetare pentru 2026 publicate de Armata SUA.

Fire Point ar putea produce trei unități pe zi, începând din august, care ar putea fi stocate până la montarea senzorului de ghidare, a adăugat el.

Ritmul rapid de producție din Ucraina, comparativ cu cel din țările occidentale, a fost posibil, în mare parte, datorită economiei de război, care accelerează producția militară.

„Astăzi avem probabil cea mai puțin birocratică abordare a producției de orice în domeniul aerospațial”, a explicat Shtilierman.

Consultant din domeniul apărării: Avantajul Ucrainei – cea mai dificilă parte a deszvoltării rachetelor balistice, sunt greu de testat

Cea mai dificilă parte a dezvoltării rachetelor antibalistice, potrivit consultantului în domeniul apărării Marc Lange, este faptul că acestea sunt greu de testat. „Doar o utilizare operațională intensă și o muncă inginerescă susținută pot ajuta la depășirea acestei dificultăți”, a spus el.

„Pe de altă parte, Ucraina are atât avantajul, cât și dezavantajul atacurilor constante cu rachete balistice rusești, ceea ce reprezintă un factor care ar putea contribui la scurtarea termenelor.”

Fire Point a fost întâmpinată cu scepticism anul trecut, când a anunțat că va construi rachete de croazieră ieftine. Dar a înregistrat succese recente cu drona sa de lungă distanță FP-1, care a vizat rafinăriile rusești și o navă de război lângă Sankt Petersburg.

Varianta FP-2 cu rază medie de acțiune este, de asemenea, utilizată pe scară largă de forțele ucrainene pentru a lovi rutele logistice rusești din regiunile ucrainene aflate sub controlul Moscovei.

Președintele Zelensky a confirmat succesul testului

Volodimir Zelenskyy a confirmat lansarea cu succes a rachetei cu rază lungă de acțiune „Flamingo” a companiei Fire Point, despre care a afirmat că a „lovit o fabrică militară din Cheboksary”, situată la peste 900 km dincolo de linia frontului.

Experții spun că rachetele, care nu sunt deosebit de invizibile, pot profita de acoperirea radar redusă din Rusia, datorită dimensiunii țării. „Fire Point a demonstrat că poate scoate un iepure din pălărie de mai multe ori”, a spus Lange.

Shtilierman a spus că altitudinea FP-7.x era de 25 km, similară cu cea a Patriot, și că a fost proiectată, la fel ca PAC-3, să fie suficient de rapidă pentru a intercepta rachete balistice.

Spre deosebire de Patriot, care este ghidat de un radar avansat de țintire terestru, FP-7.x este ghidat de radar, dar folosește un senzor termic pentru „ultima milă”, potrivit unui reprezentant al Fire Point. Senzorul termic este considerat, în general, mai puțin eficient decât țintirea prin radar, din cauza disponibilității tehnicilor de spoofing și a contramăsurilor.

Tom Karako, expert în apărare antirachetă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a declarat că FP-7.x ar putea completa arsenalul de apărare aeriană al Ucrainei, care include vechi sisteme sovietice, rachete americane Hawk și interceptori germani moderni IRIS-T.

El a adăugat însă că este puțin probabil ca sistemul Freyja să poată înlocui complet sisteme mai avansate, precum Patriot.

„Când te confrunți cu o gamă atât de largă de amenințări, ai nevoie de o mulțime de instrumente diferite”, a spus Karako. „Sistemul Patriot reprezintă o capacitate extrem de performantă, așa că poate termenul «complementar» ar fi mai potrivit decât «substitut».”

Regatul Unit ajută Ucraina să producă această variantă la Patriot

Marea Britanie va ajuta Ucraina să construiască o alternativă la sistemul de apărare aeriană Patriot, pentru a reduce dependența Kievului de Statele Unite, a anunțat premierul Keir Starmer.

Kievul se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în interceptarea rafalelor de rachete balistice lansate de Rusia, din cauza lipsei sistemelor sofisticate de apărare aeriană.

Forțele ruse au încercat să profite de această lipsă prin intensificarea atacurilor țintite asupra orașelor ucrainene.

Volodymyr Zelensky i-a adresat personal lui Donald Trump un apel pentru a accelera livrările de rachete interceptoare PAC-3 ale sistemului de apărare aeriană Patriot

Volodymyr Zelensky i-a adresat personal lui Donald Trump un apel pentru a accelera livrările de rachete interceptoare PAC-3 ale sistemului de apărare aeriană Patriot.

Kievul se luptă din ce în ce mai mult să intercepteze barajele de rachete balistice lansate de Rusia din cauza lipsei de sisteme sofisticate de apărare aeriană.

Forțele ruse au încercat să profite de această lipsă prin creșterea numărului de atacuri țintite asupra orașelor ucrainene.

Volodymyr Zelensky a făcut apel la Donald Trump să intensifice livrările de interceptori Pac-3 ai sistemului, care sunt în cantități limitate de la începutul războiului președintelui american împotriva Iranului.

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